攜手響應世界海洋日　台南市環保艦隊啟航護海　

▲台南市環保局將軍漁港舉行「2020年世界海洋日-護海大聯盟」活動，台南市長黃偉哲親自授旗，宣示維護海洋環境的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局於13日在將軍漁港舉行「2020年世界海洋日-護海大聯盟」活動，特別邀請台南市7處漁港環保艦隊，代表接受台南市長黃偉哲授旗，宣示維護海洋環境的決心。

活動並邀請海洋委員會、海洋保育署、南縣（市）區漁會、台南大遠百及Toyota 等8家民間企業、社區志工及潛水人員、環保艦隊等，總計300人一同淨港，經眾人合力清除海洋廢棄物達300公斤。

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台南市長黃偉哲表示，海洋是屬於大家的，過去日本311地震，那個時候的漂流物也都飄到台灣近海，我們都有人撿拾過，所以可以知道說，如果我們不好好愛惜海洋，很多我們的廢棄物就漂流到其他地方，汙染整體的海洋，所以我們身為地球村的一份子，都有一個義務，要維護海洋的整潔、環境的整潔，所以今天特別謝謝環保署，還要謝謝環保局，來對這個環保艦隊授旗，希望共同維護我們的海洋。

台灣四面環海，海洋對我們是非常重要的，台南的海岸線也相當的長，所以我們一定要窮盡洪荒之力，來維護我們海洋的整潔。台南市政府與區漁會於2019年聯合推廣招募漁船加入環保艦隊50艘，至今達323艘，共清理海洋廢棄物量高達2830公斤，相較2018年清理量成長1.6倍，其中以塑膠寶特瓶最多，更邀請社區團體及環保艦隊成員成立港區巡守隊，共同維護及提供市民更美好的港區環境。

這次活動除了號召民間企業、社區民眾及志工響應淨港行動，還召集10名潛水人員潛入海中，負責清除將軍漁港北堤的海底（漂）垃圾，同步展開淨港、淨海工作。另活動現場也宣導環保知識，還有海洋手繪提袋DIY活動，同時也設置廉政宣導攤位，以大富翁遊戲寓教於樂，期能將廉能反貪的精神融入民眾生活。

環保局局長謝世傑強調，目前環保艦隊成員多為漁船，為配合中央政策，訂定環保艦隊評比獎勵機制，鼓勵環保艦隊清除「海廢」，未來也將擴大招募更多類型船舶加入，如商港船舶、遊艇等，歡迎有意願加入環保艦隊之漁民，可撥打環保局電話（06）6572916分機325洽詢。

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