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「上品豚」專案報告　台南肉品市場受震撼教育

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▲台南市肉品市場公司行銷「上品豚」豬肉加工食品，遭到與會多數議員批判，林燕祝議員認為已誤導消費者，應以本業為重。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市肉品市場公司行銷「上品豚」豬肉加工食品，遭到與會多數議員批判，林燕祝議員認為已誤導消費者，應以本業為重。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市肉品市場公司行銷「上品豚」豬肉加工食品，骨子裡賣的卻請黑橋牌生產，台南市議會下午進行專案報告，針對肉品市場專業代工的說法，遭到與會多數議員批判，林燕祝議員認為已誤導消費者，應以本業為重。

市議員林燕祝則主張將全案移送檢調及公平交易委員會調查，偵辦有無圖利廠商及詐欺，促市府明快懲處渉及違法或失職人員，藉此突顯肉品市場長久陋習，向廣大消費者負責。

市議員林燕祝在定期會市政總質詢，踢爆台南肉品市場無食品加工設備，逕以民間業者產品充當「上品豚」自創品牌出售，痛批肉品市場欺瞞消費者，市長黃偉哲對此在會中認錯，向議員「坦白從寬」，表示會研商依法處理。肉品市場會後則發稿解釋委外代工性質，藉以增加本業營收，挹注公司收入。

林燕祝駁斥肉品市場說謊，以廠商產品混充，大言不慚叫專業代工，「上品豚」在提供原料、配方等項目均未詳細規範，根本和專業代工沾不上邊，她追問自創品牌何時登錄，為何登錄是黑橋牌，而非肉品市場，比較「上品豚」和黑橋牌肉酥、原味香腸、厚燒條子肉乾等加工產品標示成分相同，內容物說明甚至是照抄，形容為假上品豚、真黑橋牌，置市府門面於何處。

根據肉品市場提出的國產豬肉多元利用提高附加價值推廣產品需求說明書條文：產地為台灣、商品皆採國產豬肉生產，林燕祝抨擊未特別註明使用台南在地豬的字眼，刺激本地豬隻交易的力量有限，是否意味著市場對交易豬隻品質欠缺信心，還是不在意提振本業，只想撿現成的「品牌」好處，有必要說清楚。

林燕祝說，她對肉品市場宣稱公開招標決定合作對象，林燕祝議員認應採財務採購，肉品市場卻用勞務採購。評選委員名單如何產生？評選委員代表客觀中立是其基本條件，另評選項目也受到詬病，試吃和答詢居然也列其內，比重還高達30％；向農委會爭取300萬元經費，推廣活動3場花費共120萬元，市場反應冷淡，虛擲公帑。

市議員蔡育輝、盧崑福和洪玉鳳等對上品豚2019年12月底開賣，半年賣不到20萬元，不敷經濟成本，做虧本生意，吃力不討好，建議肉品市場以本業為重。會議主席李文俊認為應回歸專業，檢討法令，創造多贏契機，將資料送市府政風處。

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