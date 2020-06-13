遊艇發出遇險訊號　澎湖、台南海巡接力救援拖回安平

▲台南籍「利」字號遊艇發出遇險訊號，台南與澎湖海巡隊派遣巡防艇共同前往救援，並將該遊艇接力拖帶進入安平漁港泊靠，完成海上救援行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南海巡隊6月12日中午12時8分接獲第六巡防區指揮部通報：在七股外20浬處海域一艘台南籍「利」字號遊艇發出遇險訊號，請求派遣巡防艇前往協助，該隊接獲通報後台南與澎湖海巡隊派遣巡防艇共同前往救援，並將該遊艇接力拖帶進入安平漁港泊靠，完成海上救援行動。

台南海巡隊獲報後即派遣2027艇及10059艇前往，另澎湖海巡隊2031艇於於12日下午2時35分抵達通報海域，發現該遊艇失去動力漂流中，船上有2人，因現場海域海象惡劣恐有翻覆之虞，為確保人船安全隨即協助將其拖帶返回安平漁港，10059艇於12日下午3時34分抵達安平外22浬與2031艇交接拖帶，並於晚上7時30分平安順利返港泊靠。船長對於海巡人員救援過程及辛勞表示十分感謝。

近期受到鋒面影響，海上湧浪較大，呼籲民眾航行時需多加留意，並隨時留意氣象資訊，以確保自身安全，防範意外發生，若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

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