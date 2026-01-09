外遇生子居留難！3歲幼女「恐成人球」　彰化單親媽心碎求助

▲單親媽帶著美籍3歲女兒回台居留成問題。（圖／當事人提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名彰化女子3年前因在美國與丈夫分居後，與男友生下一女，但她把女兒帶回台灣後，卻面臨一場漫長又焦急的「居留大作戰」，具有美籍的女兒遲遲無法取得在台合法身分，只能不斷用短期觀光簽證「跳島」入境，如今簽證僅剩下7天將再度到期，面對可能要與孩子分離，讓她焦急求助。

美國離婚生女返台遇戶籍難關

該名單親媽媽2022年底在美國留學期間，因感情生變與前夫分居後，與男友生下一女，由於女兒並非婚生子女，親子官司仍在訴訟中，去年7月，她帶著當時僅3歲的美籍女兒回到故鄉彰化，想讓孩子在這塊土地上成長。然而，由於女兒是在她與前夫的婚姻關係存續期間出生，依現行規定，孩子尚未具備台灣國籍，只能用「免簽觀光」方式入境，而且一次僅能停留90天。

為辦定居證遇程序卡關

返台後，她到戶政單位想為孩子辦理戶籍，卻被告知須先向移民署申請「定居證」，去年10月，首次的90天免簽到期，她被迫帶著幼子先飛往日本，再重新入境台灣，爭取另一個90天。如今，第二次免簽將於今年1月16日到期，她擔心若再次出境，可能因身份問題被拒絕入境，讓孩子變成「回不了台灣、也難返美國」的人球。

外交部給予15天緩衝

為解決燃眉之急，她轉而尋求立法委員陳素月服務處及社頭鄉代會主席陳慶福協助。近日，她已收到法院的「暫時處分」裁定，暫時取得孩子的獨立親權行使權，但向移民署詢問時，卻仍得到「依規定，未成年子女申請定居，需父母雙方或法定代理人同意」的回覆，讓她感到求助無門。

針對此案，移民署與外交部領務局說明，原則上免簽入境者應於期限屆滿前離境，此案雖非屬「急重症或不可抗力」因素，但基於幼兒移動不便的人道考量，同意特別給予15天的短期緩衝，也呼籲當事人應儘速辦理延長。

單親媽泣訴盼女兒別成為人球

這位媽媽泣訴，女兒沒有健保卡，就連看牙齒都成問題，如今即使有了法院暫時裁定，時間上仍遠遠不足以跑完申請定居證、辦理戶籍、取得護照的完整流程，希望無辜的孩子別卡在繁複的法規之間，成為制度下的犧牲品，對此立委陳素月服務處強調，將盡力溝通協調，讓他們母女能在故鄉有個棲身之所。