快訊／國3南和美段5車連環撞！貨車變形2人受困　後方回堵8K

▲國3和美路段發生5車連環撞。（圖／翻攝自Line／TW國一即時路況群）

記者唐詠絮／彰化報導

國道三號南向194K和美路段今日傍晚發生嚴重連環追撞事故！五輛車在高速公路上追撞成一團，導致南下外側車道一度回堵長達8公里，現在尚未排除。其中一輛貨車更因猛烈撞擊，整個車頭凹陷變形、甚至與車身分離，景象駭人，車內駕駛與女乘客一度受困，情況危急。

這起事故發生在下午5點多，國道三號194公里南下、靠近彰化和美的路段。現場一片狼藉，初步了解，共有5輛車發生追撞，其中最嚴重的是一輛白色貨車，它在撞擊後車身下陷變形，整輛車卡在現場無法動彈。車內一名男性駕駛與一名女性乘客因此受困，動彈不得。

消防局獲報後，立即出動，由和美分隊小隊長洪堯盛指揮搶救。救援人員在下午5點30分抵達現場後，發現小貨車內的兩人意識雖然清醒，但都被變形的車體結構卡住。救難人員立即使用破壞器材，小心翼翼地将扭曲的車體切割開，於17時55分成功將兩人救出，2人腳踝疑似骨折及擦挫傷，立即送醫急救。

這起事故也造成該路段南下外側車道嚴重堵塞，車流一度回堵約8公里，確切的車禍原因，仍有待國道警察進一步調查釐清。警方也提醒用路人，行經事故路段請小心駕駛，或提前改道，並隨時收聽路況報導。