台灣防疫超前部署！　專家《時代雜誌》撰文狂讚：排名全球前段班

▲美國專家稱讚台灣防疫超前部屬,表現在全球前段班。(圖/記者林敬旻攝)



文/中央社記者尹俊傑紐約12日專電

台灣防疫成果再獲國際肯定。美國政治學家布瑞莫在時代雜誌撰文,稱讚台灣超前部署,並以手機定位落實居家隔離與檢疫,防疫作為令人欽佩,表現在全球排在前段班。

布瑞莫(Ian Bremmer)為政治風險諮詢組織「歐亞集團」(Eurasia Group)總裁,也是時代雜誌(TIME)外交事務專欄作家。文章列舉多個2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情因應表現傑出的國家,開頭就提到台灣。

布瑞莫寫道,台灣鄰近疫情發源地,及早加強邊境管制、禁止醫用口罩出口,並運用接觸者追蹤與手機定位找出患者、確保居家隔離與檢疫者遵守防疫規定,有效防堵疫情,不像部分國家為控制疫情而讓經濟大規模停擺數週。

他提到,台灣實行全民健康保險,公共衛生官員每天疫情簡報,商家為持續營業而積極防疫,包括提供乾洗手液、顧客入店前量體溫。外界普遍認為,台灣政府集中化疫情因應措施令人信服。

布瑞莫表示,台灣防疫有成源於了解中國,並吸取2003年對抗嚴重急性呼吸道症候群(SARS)的經驗。台灣有效防堵疫情之餘積極援外,向疫情嚴重國家提供口罩等醫療物資。

文章寫道,台灣防疫表現令人欽佩,中國卻質疑台灣援外是爭取盟友支持台獨而大表不滿,台灣使用手機定位追蹤居家隔離與檢疫者也引發隱私疑慮。但到目前為止,台灣疫情因應表現仍在全球排在前段班。

"As the world transitions into the next stage of the global pandemic, now is the time to reflect on which countries handled the initial outbreak response better than others," writes @ianbremmer https://t.co/FKl9r08BWa