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北京再爆6本土確診！　3社區封管、6大市場關閉

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▲北京,新冠肺炎,新冠病毒,地鐵,口罩。（圖／路透社）

▲北京市民在坐地鐵時，做好個人防護。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

繼北京連兩天出現「源頭不明」的共3例本土新冠肺炎確診後，據大陸國家衛健委13日早通報，截至6月12日0—24時，北京再次通報出現本土病例6例，境外5例共11例。目前，北京已有6大市場，和至少3棟社區大樓，因此緊急封閉，小學返校復課暫停，體育賽事和群體性聚餐暫停舉辦，以防止出現第二波更嚴峻的疫情。

據大陸國家衛健委通報，6月12日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，其中境外輸入病例5例（天津1例，上海1例，廣東1例，海南1例，四川1例），本土病例6例，均在北京。

同時，當日無新增死亡病例；無新增疑似病例此外，惟亦通報新增無症狀感染者7例（境外輸入5例）。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲北京前兩天新增的三例確診病例，並無出境和湖北接觸史，而今日又再爆6例本土確診，疫情拉響警報。（圖／路透社）

在此之前，北京於11、12日通報共三起確診病例，第一例在西城區，另兩例在豐台區，結束連續56天本土無新增確診病例的紀錄。

值得注意的是，由於北京11日的首例本土確診新冠肺炎病患，染疫的唐姓男子自稱，自己近2週沒有離開北京，也沒有外來人員密切接觸史，另12日豐台區兩例確診也皆無境外、武漢接觸史，引發各界嘩然。

目前，據《新京報》報導，由於上述病例曾前往新發地批發菜市場、京深海鮮市場、順鑫石門批發市場、懷柔區萬星農副市場、平谷區東寺渠農副產品市場、朝陽區松榆東里市場等，目前均已緊急關閉；北京市委書記蔡奇緊急要求徹查，北京市市場監督管理局副局長陳言楷宣布全面排查食安風險，因為市場內有大量生鮮、冷凍食品、蔬果對外流通。

與此同時，11、12日通報的三名北京本土確診病例所居住的社區，也已經緊急進行封閉式管理，另今天再次新增的6例確診病例溯源結果，以及活動足跡，均仍待北京市疾控中心對外公布。

在此之下，北京原定15日復學的國小一年級到三年級學生，以及校外線下培訓機構復課，均緊急暫停，北京市官方更宣布停止群聚性用餐、體育賽事等地舉辦，此舉將為正積極籌備複賽的CBA籃球賽事蒙上一層陰影。

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▼北京新發地市場等已經緊急關閉。（圖／翻攝北京新發地市場網站）

▲▼北京新發地市場。（圖／翻攝北京新發地市場網站）

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