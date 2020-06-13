抗疫成功！湖南宣布消除「瘧疾」　通過國家終審評估

▲瘧疾主要由蚊蟲叮咬傳染。（示意圖／翻攝自維基百科）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎尚未完全杜絕之際，湖南省13日宣布，經過長久努力後，該省在消除瘧疾的防控上正式抗疫成功，這也是繼湖南消滅天花、絲蟲病等疾病後，又一項重大公共衛生成果。

據了解，瘧疾主要係由蚊蟲叮咬所引發的蟲媒傳染病，寄生於人體的瘧原蟲共有四種，即間日瘧原蟲，三日瘧原蟲，惡性瘧原蟲和卵形瘧原蟲，症狀包含全身發冷、發熱、多汗，長期多次發作後，可引起貧血和脾腫大。

▲6月12日，湖南消除瘧疾終審評估反饋會在長沙召開。（圖／取自湖南疾控微信公眾號）

在中共建政前後，瘧疾在大陸西南地區有多年的流行史，1945年，雲南省零陵縣瘧疾傳遍城鄉，患者多達約22萬人，幾乎佔全縣半數人口。統計自1945年以來，湖南全省約有55萬人發病，而自2010年4月至今，無再出現本土病例。

在6月12日於長沙召開的湖南消除瘧疾終審評估反饋會上，大陸國家消除瘧疾終審評估組宣布，湖南通過終審評估，正式消除瘧疾。

在此之前，另一大陸瘧疾早期流行地雲南省，亦先於6月7日，宣布全面時現消除瘧疾的目標，同樣經過大陸國家終審評估。

雲南省官方表示，解放前，瘧疾在雲南省廣泛分佈，流行程度重，持續時間長。透過近70年的不懈努力，實現了從1953年全省約有41萬人發病，到2016年5月以來，全省已無本地感染瘧疾病例報告，至2020年5月，已連續4年無本地感染瘧疾病例。

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