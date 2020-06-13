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台灣第一本成人漫畫封面長這樣！他誓言：要讓情慾漫畫堂堂正正擺進書店

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▲▼黃健和在敦南誠品熄燈日當天，分享台灣漫畫發展。（圖／記者林育綾攝）

▲大辣出版總編輯黃健和分享台灣漫畫發展，提到第一本情色漫畫《狎客行》當年如何在誠品上架。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

華人第一本情色漫畫《狎客行》2003年由大辣出版，「漫畫鬼才」麥人杰創作，是一部結合中國武俠、科幻、搞笑、情色的性喜劇漫畫，據悉當年為了擺進誠品書店，歷經多次的「封面大改革」，後來以保守的古書風格設計，才順利通關上架。大辣出版總編黃健和當時就誓言，「希望可以讓情慾漫畫堂堂正正擺進去」。

上月31日敦南誠品書店熄燈，大辣出版社總編黃健和在講座中回顧，誠品的30年時光正好也與台灣漫畫30年來的發展相呼應。31年前也就是1989年，誠品書店創立，時報出版的《星期漫畫》創刊，黃健和也是全台第一個掛上「漫畫編輯」職稱且印在名片上的人，只是當年的誠品書店還沒賣漫畫，一直到1995年才開始上架漫畫。

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黃健和提到，1995年台灣的漫畫產業相當蓬勃，誠品開始有旋轉書架放上漫畫，那時候他也開始將漫畫譯名正名，例如將「怪醫秦博士」 正式改為「怪醫黑傑克」，他笑說「不知道為什麼在90年代以前，很多博士不是姓秦，就是姓林」。

▲▼2003年大辣出版，麥人杰《狎客行》。（圖／大辣出版）

▲台第一本情色漫畫，麥人杰的《狎客行》當年以保守的古書封面，才終於在誠品「過關」上架。（圖／大辣出版）

2003年郝明義成立大辣出版社，主打關於兩性題材及漫畫的出版品，邀請黃健和加入，而當年也是全台第一本情色漫畫、由麥人杰創作的《狎客行》問世，集結了他在《花花公子Playboy》雜誌連載作品。

為了將這本漫畫擺進誠品，耗費了不少力氣，黃健和透露，原本的封面不斷被誠品以太露骨為由打回票，一開始的封面設計有類似《西廂記》風格的門框，還有若隱若現的女腿線條，充滿暗示，只可惜當年誠品無法允許這樣封面的書籍上架，前後大約換了6種版本，最後以保守的古書封面「過關」，而這部作品後來也大賣2、3萬本，以漫畫出版品來說是相當熱賣的暢銷書。

黃健和向《ETtoday新聞雲》分享，當年為了宣傳《狎客行》在用字上也不斷斟酌，由於這是一部相當特別的情慾漫畫，尺度拿捏十分有趣，原本考慮以「性喜劇」的名稱介紹給大眾，後來還是決定直接以「情色漫畫」來稱呼。

可惜出版社美術編輯沒有留存當年被打回票的封面檔案，他也瀟灑說，「就讓這事，成為傳說吧！」

▲▼麥人杰《現代狎客行》。（圖／大辣出版）

▲2017年的《現代狎客行》封面就十分露骨。（圖／大辣出版）

後來情慾漫畫的市場也逐漸開拓，到如今不但能堂堂正正擺進書店，封面也更大膽創新，2017年的《現代狎客行》封面就十分香豔露骨，大辣出版社也持續製作「給大人看的漫畫」，除了情慾漫畫，也包括各種類型的圖像作品，例如麥人杰睽違多年的新作《鐵男孩》，而台灣漫畫從30多年前走到現在2020年，也有更多元、跨域的發展，甚至邁向國際。

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