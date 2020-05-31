詹宏志凌晨4點半講座擠爆敦南誠品！驚呼：台北是個不可思議的地方

▲詹宏志凌晨4點半講座擠爆敦南誠品，讓他也驚呼：「台北是個不可思議的地方！」（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全球第一間24小時書店敦南誠品在今（31）日熄燈，凌晨零時起正式進入「一起說再見」倒數活動，誠品更邀請多位名家進行「18小時不間斷馬拉松講座」，知名作家與企業家詹宏志更首次在凌晨4點半開講，現場聚集近300名讀者席地而坐，擠滿書店，讓他驚呼「台北是個不可思議的地方」，也感慨自己現在的生命基調就是「失去」，喜歡的人事物一個個離開。

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▲詹宏志首次在凌晨4點半開講至早上6點，與讀者一起迎接日出。（圖／記者林育綾攝）

誠品敦南店在今（5/31）正式進入倒數，規劃24小時不停歇活動邀讀者「一起說再見」，從凌晨零時起多位名家連續進行「18小時不間斷馬拉松講座」，詹宏志也首次在凌晨4點半開講至早上6點，與讀者一起迎接日出。

當他看到現場聚集滿滿人潮，也驚呼「台北是個不可思議的地方」，還笑說選在這時間是「以為沒什麼人會來，就能以服務最少人來得到最大報酬」，惹得現場發笑。

▲詹宏志凌晨4點半講座擠爆敦南誠品！他也感慨，自己現在的生命基調就是「失去」。（圖／記者林育綾攝）

詹宏志也說，這幾年的感受相當哀傷，不只是喜歡的書店逐漸關門熄燈，還有喜歡的明星一個個過世了，與他生涯早年有關係的前輩、甚至家人朋友，都一個個離開。他感慨，自己現在的生命基調就是「失去」，也因此沒辦法寫出太樂觀的書。

他也提到，此時此刻不只是一間台北「大家喜愛的書店消失」這麼簡單，就以這場講座來說，大家早起在凌晨4點半來到這裡，這種獨特的時刻和事件，都是無法複製的。

▲敦南誠品熄燈日，讀者排隊購書盛況。（圖／記者林育綾攝）

「18小時不間斷馬拉松講座」從31日凌晨零時起跑，不間斷進行，每場次1個半小時，壓軸場在下午4點半由知名媒體人陳文茜擔綱，至傍晚6點劃下句點。也會是敦南誠品的最後一場講座。緊接晚間7點在戶外廣場舉行「星空下的Live騷動」，由旺福、四分衛、脆樂團、昆蟲白等樂團輪番接唱，用歌聲陪伴大家迎接「最後倒數」，誠品會在這天陪伴讀者直到午夜正式熄燈，也打造「靈感不打烊巴士」，從誠品敦南店接駁讀者到「新24小時書店誠品信義店」。

▼敦南誠品熄燈日活動。（圖／誠品提供）