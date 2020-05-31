第一家依主題陳列的書店！敦南誠品超過20年「為了相信書而存在」

▲敦南誠品是第一間站在讀者立場，以「主題」陳列的書店。（圖／誠品提供）

記者林育綾／台北報導

全球第一間24小時書店敦南誠品在今（31）日熄燈，凌晨零時起正式進入「一起說再見」倒數活動，整間書店在深夜時段依然人潮洶湧。作家馬欣在開場講座中提到，誠品是第一間「把書放在對的地方」的書店，更讚敦南誠品20多年來「相信書，純粹為了書而存在」。事實上誠品首開先例依主題來陳列書籍，也影響了許多書店跟進。

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▲敦南誠品5/31熄燈日盛況，凌晨2點依舊人潮滿滿。（圖／記者林育綾攝）

誠品敦南店在今（5/31）正式進入倒數，規劃24小時不停歇活動，邀讀者「一起說再見」，從凌晨零時起，多位名家連續進行「18小時不間斷馬拉松講座」，由作家馬欣開場，而企業家與作家詹宏志也將首次於凌晨4點30分開講。馬拉松講座壓軸則由知名媒體人陳文茜擔綱，在下午4點半開始至6點劃下句點，也會是敦南誠品的最後一場講座。

▲敦南誠品5/31熄燈日盛況，凌晨2點依舊人潮滿滿。（圖／記者林育綾攝）

29日敦南店進場人數達3.5萬，31日即使已經深夜超過12點，書店外依然排了超過2公尺人龍等待入場，而書店內更是人聲鼎沸，講座區也有滿滿讀者席地而坐聆聽；咖啡廳更需要排隊等候帶位，餐點銷售一空，僅剩下飲料、部分甜點蛋糕，這樣的盛況到凌晨3點依舊。

▲敦南誠品熄燈日「18小時不間斷講座馬拉松」由作家馬欣在凌晨0時開場。（圖／記者林育綾攝）

馬欣在開場講座中讚美誠品是第一間「會把書放在對的地方」的書店，是她過往在重慶南路書街沒有看過的做法，怎麼把書放在正確的位置、跟什麼書放在一起，都能感受到誠品的用心。

事實上誠品敦南不僅是「全球第一間24小時書店」，也在業界開創了許多「第一」，影響同業跟進，書籍的陳列方式就是其一。敦南誠品店長周業陞說，敦南誠品首開先例，以「主題」來區分及陳列書籍，有別於當年許多傳統書局都以出版社來分類，誠品首度「站在讀者的立場」用主題來區分和陳列。

▲敦南誠品店長周業陞說，誠品首開先例以「主題」來區分書籍。（圖／記者周宸亘攝）

周業陞曾接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，「這對店員的工作來說，其實是更辛苦的。」因為必須瞭解每本書的性質，在陳列上也要更用心；但對讀者來說是比較便利的，如果想找某個領域的書，讀者也可以同時看見不同出版社的書，去做比較和選擇。

▲敦南誠品店長周業陞透露，這樣的陳列對店員來說其實是辛苦的，但對讀者來說是更便利的。（圖／記者周宸亘攝）

馬欣也在講座最後提到，敦南誠品是一間「相信書，純粹為了書而存在」的書店，尤其在深夜那麼多人還來聽講座，都是相信書也愛書的人，不怕被人笑傻。她也說，當不是有目地的逛書店時，「你選擇了那本書，那本書也選擇了你。」

馬欣浪漫形容，一本書或許放在那裡很久了，當你看見它、將它從書架拿起來那刻起，它又復活了。她相信大家在此時進入書店，也是懷念相信書的這個價值，「即使它（敦南誠品）離開了我們，我們還是要帶著這個價值離開。」

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