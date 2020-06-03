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全台第一位「漫畫編輯」！曾催稿催到印刷廠⋯最懷念大師鄭問「從不拖稿」

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▲台灣漫畫基地,文創。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台灣漫畫30多年來，朝向多元跨域發展。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者林育綾／台北報導

30多年前，全台第一位掛上「漫畫編輯」職稱的黃健和，如今是大辣出版社的總編輯，可說是台灣漫畫發展的見證人與重要推手！他回憶當年向漫畫家催稿的經歷，提到鄭問最準時，第二「好催」的是麥人杰，而最棘手的是曾正忠，曾經催稿催到在搭車前往印刷廠的路上，還在車上邊貼邊畫，也是少數「到了印刷廠還在畫的作者」令他哭笑不得。

▲▼黃健和在敦南誠品熄燈日當天，分享台灣漫畫發展。（圖／記者林育綾攝）

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▲黃健和在敦南誠品熄燈日分享台灣漫畫發展，提到自己30多年前是全台第一位「漫畫編輯」。（圖／記者林育綾攝）

1989年時報出版《星期漫畫》創刊，黃健和在當年5月加入，也是全台第一個掛上「漫畫編輯」職稱且印在名片上的人，他形容當時漫畫編輯的工作其實就像是「快遞」，負責向漫畫家催稿、收稿、貼字卡然後送印等。

受到日本漫畫刊物的影響，《星期漫畫》必須在每週三上架，學生或上班族喜歡在當天上學上班途中，看到它們出現在書報架上，因此最理想的情況是星期日收到稿件、貼完字卡，星期一送印，星期二出爐，星期三上架，只是往往漫畫編輯的理想與現實有落差。

▲▼鄭問《阿鼻劍》30週年紀念合訂版。（圖／記者林育綾攝）

▲鄭問在30年前的作品《阿鼻劍》，如今出版30週年紀念合訂版。（圖／記者林育綾攝）

他回憶，當年交稿最準時的漫畫家，就是如今被奉為大師的鄭問（1958-2017），鄭問當時創作的《阿鼻劍》，水墨風格相當吸睛，不僅如此，這位大師還常常技研各種畫法，牙刷等物品都被拿來當作實驗創作的工具，因此工作室常常像一間戰場，但只要鄭問說「傍晚5點來拿」，通常就可以拿到，最多等待吃一碗泡麵的時間而已。

而黃健和說自己喜歡、第二容易催稿的漫畫家，就是如今還活躍的麥人杰。通常他拿完鄭問的原稿，隔天就可以拜訪麥人杰並收到稿件。黃健和說，「麥人杰的產值和爆發力相當驚人，最高紀錄曾經一天完成16頁！」

當時對他而言最棘手的漫畫家就是曾正忠，最慘紀錄是星期二才拿到原稿，在搭車前往印刷廠路上還一邊趕著貼字卡，而曾正忠也跟隨在一旁，「因為還有幾筆還沒畫完！」他也是少數「到了印刷廠還在畫的作者」，讓黃健和哭笑不得。

▲▼黃健和在敦南誠品熄燈日當天，分享台灣漫畫發展。（圖／記者林育綾攝）

▲黃健和在敦南誠品熄燈日當天，分享台灣漫畫發展。（圖／記者林育綾攝）

台灣漫畫曾經巔峰，也曾經被視為「不良讀物」，1995年左右是輝煌年代，到了1997年開始掉入低潮。2003年大辣出版社創立，黃健和加入，他們在2012年起帶領台灣漫畫家去參加法國「安古蘭漫畫節」，至今每年仍協助台灣圖像創作者前往。

遺憾的是，鄭問在2017年突然過世，他的作品於2018年進入故宮展覽，顯示出台灣漫畫地位走向藝術，也有提升與多元發展的趨勢，但是台灣漫畫的市場仍需更多支持。

▲▼2018年漫畫宗師鄭問作品曾登上故宮展出。（圖／故宮）

▲2018年，漫畫宗師鄭問的作品進入故宮展出。（圖／故宮官網）

而麥人杰一路成長，曾經負責的《魔法阿嬤》動畫大受好評，黃健和也一路相伴，還曾經到產房跟他拿原稿，稱讚他是「少數能讓漫畫動起來的人」。

如今麥人杰最新作品《鐵男孩》目標也是「要動起來」，然而動畫製作成本相當高昂，他原先預計將賺到的錢拿來投入製作，但花了2年時間製作了3分鐘，錢全數燒完了，在黃健和勸說後，決定先回來畫漫畫，先以紙本漫畫的方式完成《鐵男孩》。

▲▼ 麥人杰《鐵男孩》（圖／大辣出版提供）

▲麥人杰最新作品《鐵男孩》，目標也是「要動起來」。（圖／大辣出版提供）

黃健和說，動畫雖然吸引人，而紙本漫畫的迷人處，便是可以停留在某一頁。台灣漫畫從30多年前走到現在2020年，開始有更多元的跨域發展，漫畫家也開始跟編劇、小說家合作，例如《假聲男高音》、小莊與阮光民的《天橋上的魔術師圖像版》，他盼望讀者能多支持，留給台灣漫畫一點關注與時間，「可以的話，至少每年買一本台灣漫畫回家！」

▲▼ 「臺灣漫畫基地」升級重新開放。（圖／記者林育綾攝）

▲黃健和鼓勵台灣讀者，多給台灣漫畫機會，每年至少支持一本台灣漫畫。（示意圖／記者林育綾攝）

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