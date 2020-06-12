地圖上找不到的「山寨城」　麥人杰新作《鐵男孩》預言被機器人取代而失業

▲麥人杰新作《鐵男孩》。（圖左／取自麥人杰臉書；圖右／大辣出版提供）



記者林育綾／台北報導

機器人產業蓬勃發展，終有一天人類被取代而失業，無處可去的老人們聚集到「山寨城」，在那裡充滿假貨、垃圾、被淘汰的機器人、隨時倒塌的貨櫃屋⋯。《魔法阿媽》動畫導演麥人杰睽違多年創作漫畫《鐵男孩——山寨之城》，雖是科幻虛構的情節，卻巧妙呼應了現代環境、高齡化等社會議題，不禁讓人聯想，是否可能預言著未來。

《鐵男孩》原本希望以3D動畫電影的形式問世，然而動員了20、30人，花了2年時間，卻面臨資金不足的困境而不得已停滯。在大辣出版社總編黃健和勸說後，決定經由文化部補助，先以紙本漫畫的方式完成《鐵男孩》，麥人杰也為此重新設定故事架構、設計人物形象，又花了2年時間終於誕生漫畫版第一集。

請繼續往下閱讀...

▲《魔法阿媽》動畫導演麥人杰睽違多年創作漫畫《鐵男孩——山寨之城》。（圖／大辣出版提供）

《鐵男孩——山寨之城》故事背景設定在距今20至30年後的未來，人類因被機器人取代而失業，無處可去的人們聚集到鬼島上一座地圖沒有記載的城市「山寨城」，充斥著各式假貨、被遺棄的人與機器人、隨時都會倒塌的貨櫃屋，犯罪與死亡是的日常，但同時「機器人擂台賽」也讓這裡成為熱門觀光景點，其中與爺爺兩人相依為命、被禁止參賽的13歲機械天才小海，誤闖禁地而展開的冒險更是故事亮點。

▼《鐵男孩——山寨之城》故事背景設定在距今20至30年後的未來，人類因被機器人取代而失業。（圖／大辣出版提供）

故事中失業的人們，後來甚至要靠著製造取代自己的「山寨機器人」才能存活下去，而這樣的情節設定，其實也呼應了麥人杰曾經歷「盜版猖獗年代」的感慨，台灣曾經有大規模的動畫公司，卻近利於代工利益，不生產原創故事而逐漸衰敗。

《鐵男孩》是他的不甘心和抱負，期望讓人看見台灣原創作品，目標也是有一天讓它「動起來」！不過麥人杰也說，漫畫和動畫是完全不同的事，漫畫版的鐵男孩故事也有別於電影劇情。

▲麥人杰是少數能讓圖像動起來的創作者。（圖／台北電影節提供）

大辣出版總編黃健和對此相當看好，「台灣絕對有能力說自己的故事，輸出國際！」近年也有不少台灣圖像及漫畫作品賣出國外版權，麥人杰的《狎客行》就是其一。雖然讓鐵男孩「動起來」並邁入國際的計畫，可能還需要幾年耐心才能推動。

他也曾提過，動畫雖然吸引人，但紙本漫畫的迷人處，便是可以停留在某一頁，盼望讀者能多支持，留給台灣漫畫一點關注與時間，「可以的話，至少每年買一本台灣原創漫畫回家。」

全台第一位「漫畫編輯」！曾催稿催到印刷廠⋯最懷念大師鄭問「從不拖稿」

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢