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信義誠品接手24小時未來難預測！詹宏志：要看台北人想把書店變什麼樣子

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▲▼24小時敦南誠品在5/31熄燈打烊後，確定由信義誠品接手24小時書店的任務，圖為信義誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲「新24小時書店」由信義誠品接手，詹宏志表示無法預測信義店未來命運。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

「全球第一間24小時書店」敦南誠品在今（31）日熄燈，「新24小時書店」由信義誠品接棒，現任PChome董事長的知名作家與企業家詹宏志，也首次在凌晨4點半舉行講座，吸引大批人潮擠滿書店！他坦承難以預知誠品信義店的未來命運，「要看台北市民想把書店變成什麼樣子」。

▲▼誠品敦南熄燈專題人物採訪-書店。（圖／記者黃克翔攝）

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▲陪伴讀者超過20年的敦南誠品，在5/31 進入熄燈倒數。（圖／記者黃克翔攝）

敦南誠品陪伴讀者超過20年，即將在5月31日熄燈，29日入場人數多達3.5萬人，31日凌晨零時場外排隊人龍依然超過2百公尺，誠品也邀請多位名家連續進行「18小時不間斷馬拉松講座」。詹宏志首度在凌晨4點半開講，與讀者一起迎接日出，當他看到現場聚集滿滿人潮，也驚呼「台北是個不可思議的地方！」更說「即使人生有限，也會永遠記得這個時刻。」

▲▼詹宏志凌晨4點半講座擠爆敦南誠品！驚呼：台北是個不可思議的地方（圖／記者林育綾攝）

▲詹宏志凌晨4點半講座擠爆敦南誠品，讓他也驚呼「台北是個不可思議的地方！」（圖／記者林育綾攝）

誠品宣告「新24小時書店」由信義誠品接手，而詹宏志在結束講座後被媒體問及對此看法，他坦承，難以預知信義誠品未來的命運，「因為敦南誠品有如今的歷史地位，不是一方單獨完成，而是眾多人完成。」他舉例，凌晨4點半有這麼多不睡覺的人跑來聽講座，「這是眾多人的共同創造，而非誠品單獨創造。

▲▼詹宏志凌晨4點半講座擠爆敦南誠品！驚呼：台北是個不可思議的地方（圖／記者林育綾攝）

▲詹宏志首度在凌晨4點半開講吸引大批人潮，他也說「即使人生有限，也會永遠記得這個時刻。」（圖／記者林育綾攝）

信義誠品未來能不能扮演這角色？他認為「要看台北市民們、逛書店的人們，想要書店變成什麼樣子，不是誠品單方面的企劃就能完成。」不過詹宏志也說，「我覺得有機會，它（信義誠品）會變成新一代讓很多事發生的場所。」

他表示，或許未來不會有競爭者，或許有其他場域有相似的企圖，號召人們在深夜聚集，都有可能，但「創造敦南誠品的這一群人，不會是創造信義誠品的這一群人」，因為世代不會相同。

▲▼新24小時書店誠品信義店預覽,誠品知味市集。（圖／記者李毓康攝）

▲信義誠品有24小時生鮮超市、全台最大外文書區、24小時音樂館等。（圖／記者李毓康、蔡惠如攝）

▲信義誠品24小時店 。（圖／記者蔡惠如攝）

詹宏志說，誠品成立至今31年來，可以從中看見自己的眾多痕跡，但不能想像未來30年自己跟書店會有什麼關係，「因為未來30年我不會是活躍的人，但是未來會有新的活躍的人，可能是更精彩的人」，因此對於信義誠品的能量也充滿期待。

▲詹宏志認為，「創造敦南誠品的這一群人，不會是創造信義誠品的這一群人。」（圖／誠品提供）

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