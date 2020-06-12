羅秉成批敦睦艦隊染疫「三連失」：應苛責指揮官與支隊長

▲國防部召開臨時記者會，就「海軍109年度年敦睦支隊新冠肺炎群聚事件行政調查報告」進行說明。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

海軍敦睦艦隊日前發生新冠肺炎群聚感染，國防部12日下午公布行政調查報告，遭調離現職的敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將，兩人將於16日恢復原職。政務委員羅秉成表示，此案從規劃、執行到監督有「三連失」，屬複合性多重缺失，應苛責負責照顧官兵的指揮官、支隊長。

中央流行疫情指揮中心於上月26日公布敦睦艦隊抗體檢驗結果，共發現36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例，以及8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員，該艦已有四波人傳人疫情。國防部當時表示，疫調訪談仍在進行，待報告完成一定會主動向大家說明。

對此，國防部12日下午4時召開臨時記者會，就「海軍109年度年敦睦支隊新冠肺炎群聚事件行政調查報告」進行說明，並由行政院政務委員羅秉成、國防部軍政副部長張哲平、國防部總督察長黃國明、國防部軍醫局局長陳建同、國防部法律司司長沈世偉、國防部發言人史順文等人出席說明。

▲國防部召開臨時記者會，公布懲處名單。（圖／記者林銘翰攝）



羅秉成表示，磐石艦染疫事件眾所矚目，調查報告應該向國人交代防疫破口在哪裡，從國防部的行政調查報告可發現，最後一道關口「應該守住而沒守住」，直言這就是破口所在。

羅秉成指出，這次行政調查共有5組、36名調查人員，比照司法調查規格，共訪談關係人89人次，調集事物證總計73項，自己每週也協助調查小組擬定各項計畫，負責實施調查作為。

羅秉成說，看到這樣的結果很心痛，「不應該發生這種事情卻發生」，國人也不能接受，這也是會有今天懲處結果的原因，國軍應該痛定思痛，從中得到啟示與警惕，所謂「不經一事，不長一智」，不能以經驗不夠作為藉詞。

羅秉成表示，從調查報告可以看出，主因是艦指部沒有完整規劃返航後的離鑑檢疫，這是錯誤的第一步，艦指部倉促在3月31日才向疾病管制署口頭詢問，沒有正式提案規劃。

羅秉成指出，疾管署的建議是比照遠洋漁船僱用外籍船員入境防疫措施，但軍艦畢竟跟漁船不同，比照也只能參考，原本應有時間規劃檢疫作為，但艦指部不僅沒規劃詳細的檢疫作為，也沒有徹底了解遠洋漁船的返港檢疫。

羅秉成說，原本聯合檢查還有機會補足，但很遺憾沒有補足，聯檢幾乎是照抄過去往例，只有檢查有無違禁品、量體溫，沒有將防疫視為重點，顯然沒有足夠的風險意識。

羅秉成強調，從規劃、執行到監督有「三連失」，屬於複合性的多重缺失，應苛責負責照顧官兵的指揮官、支隊長，且過程中若每個關口有人提醒注意，可能有機會發現船艦官兵染疫，使得原船檢疫、官兵不能離艦，也就不會發生回到社區又緊急召回的亂象。

羅秉成也說，指揮中心日前已公布敦睦艦隊調查報告，染疫情形較其他國家低，分析原因在於落實個人衛生、消毒，才沒有大規模群聚染疫，雖然可以講有功有過，「但功不抵過」，慶幸召回官兵過程中有效控制疫情，沒造成社會更大危害，也希望國防部秉持調查所得深切反省，按照精進計畫作為進行執行，不要再發生類似案子。

張哲平則表示，自從敦睦艦隊染疫事件發生以來，感謝各界對國軍的關心，也希望大家往後能夠多給予海軍支持與鼓勵，經過了這次的教訓，國防部除了擬定各項因應與精進作為，未來也會加強落實執行，並與疾管署保持密切聯絡，若有任何防疫行為與指引也都會配合調整與辦理。

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