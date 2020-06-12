「北康匠、南淨新！」賴清德訪口罩國家隊大廠　期許台灣品牌打國際盃





▲賴清德參訪不織布廠商「南六企業股份有限公司」。（圖／翻攝自賴清德臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／高雄報導

副總統賴清德12日前往高雄參訪不織布及口罩生產公司，他以金庸小說中的「北喬峰、南慕容」，形容口罩國家隊創造了「北康匠、南淨新」的稱號，期盼未來國家隊不能散去，還要繼續合作團結，用台灣品牌打國際盃。

賴清德12日在經濟部次長王美花等人陪同下，參訪不織布廠商「南六企業股份有限公司」。賴清德致詞時，除了肯定第一線的防疫英雄居功厥偉，也提及要給予負責後勤支援的幕後英雄肯定，包括口罩、隔離衣、工具機、不織布等，南六就是其一，因此他今日特別前來參訪，並表達感謝之意。

賴清德說，很多人以為口罩有機器、有人就能生產，但其實最困難的是材料，特別是熔噴不織布。董事長黃清山也協助把國內需要的原料，從全球調回來生產，讓工具機、口罩、隔離衣、防護衣國家隊有材料可以使用。黃清山此種無比的愛國心，成就了這次防疫的成功，他要代表總統及政府，向南六企業全體同仁表達最大的感謝。

賴清德提及，金庸小說中以「北喬峰、南慕容」，形容當時武林中最具實力的兩位高手；這次台灣口罩國家隊，也創造了「北康匠、南淨新」的稱號，讚揚貢獻台灣口罩產量倍增最多的兩家業者。

賴清德表示，淨新過去本來一天只有1萬多片的產量，還用腳踏車去行銷、在菜市場擺地攤，但是現在每天的產量已經衝到230萬片，是全國第二大的口罩製造工廠，其3班24小時機器都沒有停，在短短幾個月內提供了1億5000萬片口罩給民眾使用，佔台灣總提供量的百分之十，讓他非常感動。

賴清德期盼未來國家隊不能散去，還要繼續合作團結，用台灣品牌打國際盃。「這段時間大家共同努力防疫，不僅僅守護台灣、維護國人的健康，也打出了台灣品牌。公共衛生防疫的第一品牌就是台灣，我們要善加珍惜、好好利用，走出台灣一條路。」

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