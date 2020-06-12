敦睦艦隊染疫17人懲處名單出爐　海軍司令劉志斌督導不周記過一次

▲國防部召開臨時記者會，就「海軍109年度年敦睦支隊新冠肺炎群聚事件行政調查報告」進行說明。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

海軍敦睦艦隊日前發生新冠肺炎群聚感染，國防部12日下午公布行政調查報告，遭調離現職的敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將、艦指部副參謀長喬志明上校遭到記過兩次懲處，海軍司令劉志斌上將也遭記過一次處分，其中陳道輝與高嘉濱兩人將於16日恢復原職。

中央流行疫情指揮中心於上月26日公布敦睦艦隊抗體檢驗結果，共發現36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例，以及8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員，該艦已有四波人傳人疫情。國防部當時表示，疫調訪談仍在進行，待報告完成一定會主動向大家說明。

對此，國防部12日下午4時召開臨時記者會，就「海軍109年度年敦睦支隊新冠肺炎群聚事件行政調查報告」進行說明，並由行政院政務委員羅秉成、國防部軍政副部長張哲平、國防部總督察長黃國明、國防部軍醫局局長陳建同、國防部法律司司長沈世偉、國防部發言人史順文等人出席說明。

黃國明表示，本次發生敦睦艦隊群聚事件，主要原因有四項，分別為返港檢疫規劃未周、未將簡易列為聯檢重點、未落實執行聯檢，以及健康聲明填寫不實。此外，次要原因則為回報機制未落實，其他可能造成防疫破口的風險則包括二二八連假休假考量欠周詳，以及防疫資訊傳遞未掌握時效。

▲國防部召開臨時記者會，公布敦睦染疫案懲處名單。（圖／記者林銘翰攝）



黃國明指出，本次染疫事件共有17名違失人員遭到懲處。其中，劉志斌因未依規定落實防疫作為，負督導不周之責。

高嘉濱於擔任艦指部指揮官期間，於敦睦支隊航行時，未指導將各項防疫作為納入聯檢計畫並滾動修正，以及未勾稽指揮、政戰管道回報發燒人員差異並妥處，於入境返港防疫措施規劃也未臻周延，負督管不周之責。

陳道輝於擔任敦睦支隊長，任務期間知悉官兵發燒確診，卻未填註於安全回報表回報，負主要回報不實違失之責。此外，支隊於左營港待檢期間，未督導各艦幹部及醫官要求官兵須落實填寫健康聲明書，聯檢期間也並未向聯檢醫官反映航行期間有官兵發燒症狀。

喬志明則是擔任敦睦支隊聯檢計畫督導官，未指導所屬滾動修正計畫，對函請左營醫院檢派3感染師協助執行聯檢工作，續由兩單位承辦人員私議改為醫勤官1員，進而影響聯檢任務之執行，負督導不周之責。此外，於擔任聯檢勤前教育主持人期間，對未到課人員未要求補課，導致未到課聯檢醫官不了解檢查時需詢問航行期間人員就醫狀況、審視個人健康聲明書等執行要項。

黃國明表示，因敦睦艦隊染疫案先遭到調離原職的陳道輝與高嘉濱，兩人將於16日恢復原職，其餘13名違失人員則分別被記「申誡一次」至「記過一次」等處分。

▼國防部公布敦睦染疫案懲處名單。（圖／記者林銘翰攝）



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