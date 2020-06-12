華盛頓大學模型預測：美第二波疫情大爆發或從9月開始

▲華盛頓大學的模型預測，第二波新冠疫情大爆發，可能從9月開始。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國多家媒體報導，華盛頓大學的一個模型周四(11日)預測，在整個夏天的疫情維持一定程度的穩定後，新型冠狀病毒在美國的感染和死亡數字很可能會在9月時再度飆升，這也標誌著第二輪疫情大爆發的開始。

《西雅圖時報》報導，華盛頓大學的「健康指標與評估研究所」預測，到10月1日，美國因新冠肺炎造成的死亡人數可能達到將近17萬人。該研究所主任莫里博士說：「我們將從9月初開始看到強勁的疫情反彈。這種反彈將持續到明年2月的第一周。」 他補充說，疫情在秋季復甦，很可能跟季節性效應有關。

莫里指出，如果屆時疫情嚴重，在美國某些地區，秋季重新開放的學校很可能不得不再度關閉，至少是暫時不得不如此。一些城市也可能會重新採取封城措施。

莫里在簡報中說，模型的預測提出了一種可能的結果，但人們可以透過戴口罩和減少跟他人的接觸等個人行為來改變情況。他表示，該模型也已經開始模擬人們戴口罩後所產生的的影響。分析指出，戴口罩可以將病毒的傳播降低40%至60%。莫里說：「我們希望看到個人和政府迅速採取行動以減少病毒的傳播，藉此證明我們的模型是錯誤的。」

「路透社」報導，衛生專家擔心美國近期的抗議活動可能會讓感染病例進一步增加。截至6月7日前這一周，亞利桑那州、猶他州和新墨西哥州的新確診病例上升了40%甚至更高。過去一周來，佛羅里達、阿肯色州、南卡羅來納州和北卡羅來納州的新確診病例上升了30%以上。美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，自陣亡將士紀念日以來，至少有十幾個州的新冠肺炎住院人數增加了。

儘管疫情的趨勢不穩定，但美國財政部長姆努欽表示，聯邦政府不會將整個國家重新封鎖。他說：「我們不能再封鎖經濟了，否則將會造成更大的損失。除了經濟上的損失，醫療以及其它一切問題都將被擱置。」

美國「國家過敏及傳染病研究所」所長佛奇表示，隨著限制措施的解除，更多的病例爆發將無法避免。