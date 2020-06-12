快訊／敦睦艦隊染疫4大缺失　國防部坦承未落實聯合安檢導致「群聚感染」

▲國防部公布敦睦支隊新冠肺炎群聚事件行政調查報告。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

海軍敦睦艦隊日前發生新冠肺炎群聚感染，國防部12日下午公布行政調查報告指出，返港檢疫規劃未周、未將檢疫列為聯檢重點、未落實執行聯檢，以及健康聲明填寫不實是敦睦染疫的四大主要原因。國防部也坦承，支隊返台後實施的聯合安檢，無論在計畫整備或實際執行上均有明顯缺失，「沒有守住最後一道防線」應為群聚感染發生主因。

中央流行疫情指揮中心5月26日公布敦睦艦隊抗體檢驗結果，共發現36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例，以及8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員，該艦已有四波人傳人疫情。國防部當時表示，疫調訪談仍在進行，待報告完成一定會主動向大家說明。

對此，國防部12日下午4時召開臨時記者會，就「海軍109年度年敦睦支隊新冠肺炎群聚事件行政調查報告」進行說明，出席記者會的官員們，包括行政院政務委員羅秉成、國防部軍政副部長張哲平、國防部總督察長黃國明、國防部軍醫局長陳建同、國防部法律司長沈世偉、國防部發言人史順文等人。

黃國明表示，本次發生敦睦艦隊群聚事件，主要原因有四項，分別為返港檢疫規劃未周、未將檢疫列為聯檢重點、未落實執行聯檢，以及健康聲明填寫不實。另外，次要原因則為回報機制未落實，其他可能造成防疫破口的風險則包括二二八連假休假考量欠周詳，以及防疫資訊傳遞未掌握時效。

黃國明表示，本次遠洋訓練任務共分為7個階段，其中在支隊返回左營港後於4月14日實施的「聯合安檢」是防止疫情進入國內的最後一道防線，但在計畫整備及實際執行方面都有明顯不足之處，應為群聚事件發生主要原因。

在「返港檢疫規劃未周」方面，艦指部未事先規劃支隊返國後的入境檢疫作為，至3月31日才洽詢疾病管制署，獲告可比照「遠洋漁船境外僱用外籍船員入境防疫措施」實施檢疫，但艦指部未與漁業署確認其中「返港前30日的計算標準」，即下令支隊入境靠泊。

在「未將檢疫列為聯檢重點」的部分，艦指部於2月26日策頒「安全聯檢實施計畫」，但將重點置於是否夾帶違禁品，未依當時國內疫情將新冠肺炎列入檢查項目。此外，支隊靠港後，官兵填寫的健康聲明書沿用舊版，未依照疾管署於4月6日公布的最新版予以修訂。

在「未落實執行聯檢」方面，官兵於4月14日上午8時執行聯檢，因支隊後續另有任務，律定聯檢須於上午9時前完成，聯檢醫官除對全艦官兵量測體溫外，僅口頭詢問官兵有無身體不適狀況，過程過於簡略。此外，支隊長及艦上醫官在聯檢過程中，也未主動向聯檢醫官表明返航過程中，有官兵發燒及嗅覺喪失症狀。

最後，在「健康聲明填寫不實」部分，有航行期間曾發燒就診的官兵因因擔心影響休假，以及自認身體狀況已恢復等原因，未如實填註。

張哲平表示，自從敦睦艦隊染疫事件發生以來，感謝各界對國軍的關心，也希望大家往後能夠多給予海軍支持與鼓勵，經過了這次的教訓，國防部除了擬定各項因應與精進作為，未來也會加強落實執行，並與疾管署保持密切聯絡，若有任何防疫行為與指引也都會配合調整與辦理。

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