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後疫情拚振興！盧秀燕化身一日購物專家　力推東森獨家台中農產大禮包

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▲▼東森購物台中購物節限量農特產禮盒，盧秀燕 ，王令麟。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物獨家推出「2020台中購物節限量農特產品組合包」，台中市長盧秀燕、東森購物董事長王令麟聯手力推，買氣夯到1,000組秒殺。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物行銷「2020台中購物節限量農特產品組合包」，結合龍井區農會優豆賞膠原玉露、花生油、梧棲區農會57米豆油、黃金糙米米麩、紫山藥糙米麩、新社區農會香菇麵條、香菇脆片、香菇沙茶醬等農產品，並以多功能發財車造型之禮盒組合包裝，限量1,000組，特價950元，12日邀請台中市長盧秀燕與3位農會總幹事上購物台節目促銷，並為2020台中購物節宣傳。

台中農業局指出，龍井區農會「優豆賞膠原玉露」採用有機認證台灣銀耳及產銷履歷非基改台灣黃豆製成，採用整粒黃豆釀冰糖，保留營養，真空加壓殺菌無防腐劑，屬健康減糖建康食品。「傳香花生油」使用紅土壤栽種9號與11號花生，傳統工法帶殼碾壓耗時 4小時完成，色澤醇厚香氣濃郁。

梧棲區農會「57米豆油」結合在地優質糙米與非基改黃豆遵循古法，以傳統木桶釀成，讓醬油更鮮甜，是沾醬及烹調食品之最好良伴。糙米麩內含蛋白質的品質也比白米來得好，糙米麩中的纖維質也能通便整腸，調節腸道菌叢生態，再加上纖維多容易有飽足感，對於想要控制體重的人，有意想不到的收穫。

新社區農會「香菇興樂園」用最天然新鮮的菇生產最美味安全的菇類製品，100%天然菇素材製作，採用烘乾脫水，香酥不油膩， 保留最完整的養分與香氣，是解饞最佳零嘴。

▲▼東森購物台中購物節限量農特產禮盒，盧秀燕 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森購物台中購物節限量農特產禮盒，盧秀燕 。（圖／記者徐文彬攝）

▲盧秀燕與台中農會3位總幹事在東森購物熱銷推薦台中的優質農產品。

後疫情時代拚經濟！台中市政府推出第2屆台中購物節，預計7月重磅登場，為期2個月，今年購物節除擴大實體店家參與數到3萬家，更集合東森購物、PChome國內兩大電商平台加入，建構「臺中專區」，配合購物節6大主題，推出台中限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及台中當令優質農特產品，動動手指就宅配到府。更多台中購物節活動詳情請上市府經發局網站https://www.economic.taichung.gov.tw/查詢。

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