　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

盧秀燕聯手王令麟作伙拚振興　台中農產大禮包東森價千元有找

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森購物獨家台中農產大禮包（圖／東森購物提供）

▲搶先開啟臺中購物節，東森購物聯手臺中市政府，精選在地農會人氣商品獨家開賣「台中農產大禮包」。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

第二屆台中購物節將於7月登場，東森購物響應台中市政府，6/12（五）於旗下電視購物47頻道16:40搶先開賣「台中農產大禮包」，台中市長盧秀燕獻出電視購物初體驗，化身一日購物專家，熱情促銷梧棲、龍井及新社農會人氣農特產品，共計8項產品組合，東森價950元，東森購物董事長王令麟更加碼回饋20%東森幣，讓消費者品嚐正港台中好滋味。

東森購物聯手台中市政府，精選台中地區山線、海線經典農特產品，包含梧棲、龍井與新社地區3大農會人氣商品，推出「台中農產大禮包」包含香菇麵條、香菇脆片、黃金糙米麩、紫山藥糙米麩、香菇沙茶拌醬、57米豆油、傳香花生油、優豆賞膠原玉露，共計8項。

東森購物表示，梧棲為中台灣沿海4大城鎮之一，稻米更是當地主要農作物，梧棲農會力推黃金、紫山藥糙米麩，含有維生素B雜及多種微量礦物質，讓新陳代謝更順暢、調節腸道菌叢生態。龍井區農會主打「喝的膠原蛋白」優豆賞膠原玉露，以新鮮美味的嚴選黃豆加上鮮採銀耳熬煮，具備豐富的多醣體、植物膠原及膳食纖維，是養生保健的最佳選擇。新社地區以盛產鮮甜美味的香菇聞名，素有「菇鄉」之美譽，本檔推出人氣香菇製品，包含麵條及脆片等，無添加防腐劑，可讓消費者品嚐新鮮濃郁的香菇風味。

東森購物獨家台中農產大禮包（圖／東森購物提供）

▲優豆賞膠原玉露。

東森購物獨家台中農產大禮包（圖／東森購物提供）

▲香菇麵條。

響應2020台中購物節，東森購物特別規劃「台中專區」，配合活動限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及當令優質農特產品等6大主題為在地行銷，盧秀燕也將親自蒞臨東森購物節目Live現場，化身購物專家推銷在地農產品。此外，東森購物也協助台中地區實體店家轉型線上銷售，運用線上消費提升商家經濟收入，針對購物節期間加入的店家，將免收開通費，並加碼提供發放東森幣、滿額送、抽獎、搭配信用卡活動等專屬優惠。

東森購物力挺在地小農、照顧弱勢不遺餘力，曾多次與在地農民團體合作，號召會員一起發揮愛心，支持台灣優質農產。從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆、「台東綠寶石」鳳梨釋迦開賣3,500組秒殺、台南關廟金鑽鳳梨4,000組當日完銷、嘉義極光哈密瓜1,600顆秒殺以及花蓮鳳林總統瓜狂銷2,500顆，銷售成績表現亮眼，獲得極高的評價與迴響，更帶動國內農產品結合多元平台行銷趨勢。

東森購物秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持台灣在地農業。

ET快訊
分手李千那...Echo發聲了！鬆口曝情逝原因
韓國瑜告別音樂會竟出現這幕！黃捷氣炸：活動是在連署罷免我？
快訊／韓國瑜「不接受任何職務」：念天地之悠悠獨愴然而涕下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】鍋控注意！雞湯大叔進軍信義區　精華湯頭一口入魂

牛肉變黑能吃嗎、鮮乳可以放70天？好市多「7大月經文」幫解惑

盧秀燕聯手王令麟作伙拚振興　台中農產大禮包東森價千元有找

寶雅、康是美口罩再開賣，限購數量縮水！每人一盒、單片近6元

6/18再搶一波！Apple Watch S4快閃半價　Switch激省5000元

終於等到了！奶茶控一喝秒愛上的超浮誇茶韻　就在便利商店

阿拉比卡G1精品級咖啡豆　東森購物限時開賣獨家下殺1折

大學生購車首選！SYM「輕鬆上學專案」　第一年免費騎回家

喝一口兩萬飛了！社畜演員遭惡整　隱藏鏡頭捕捉挑戰失敗真實反應！

【廣編】90天天然發酵成就30年經典好醬　每一口都是正港ㄟ台灣味

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

恭喜40歲明道當爸！　甜娶前女團成員「兒子2個月大」

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

【廣編】鍋控注意！雞湯大叔進軍信義區　精華湯頭一口入魂

牛肉變黑能吃嗎、鮮乳可以放70天？好市多「7大月經文」幫解惑

盧秀燕聯手王令麟作伙拚振興　台中農產大禮包東森價千元有找

寶雅、康是美口罩再開賣，限購數量縮水！每人一盒、單片近6元

6/18再搶一波！Apple Watch S4快閃半價　Switch激省5000元

終於等到了！奶茶控一喝秒愛上的超浮誇茶韻　就在便利商店

阿拉比卡G1精品級咖啡豆　東森購物限時開賣獨家下殺1折

大學生購車首選！SYM「輕鬆上學專案」　第一年免費騎回家

喝一口兩萬飛了！社畜演員遭惡整　隱藏鏡頭捕捉挑戰失敗真實反應！

【廣編】90天天然發酵成就30年經典好醬　每一口都是正港ㄟ台灣味

頑童瘦子百萬入袋「全身被包下」：只剩腳趾頭是自己的！

中職／補充洋投戰力　統一獅已有鎖定人選

想買「1000萬房」問貸款月薪如何分配？　網友聽到薪水全罵爆！

保險業勞資爭議正面對決！拯救業務員勞動權益　總工會：應盡速修《保險法》177條

理財周刊／避險資產看空　科技股報復性反彈

鄭凱云不捨揮別15年主播工作　轉戰跑道挑戰全方位主持

【廣編】鍋控注意！雞湯大叔進軍信義區　精華湯頭一口入魂

分手李千那Echo發聲！鬆口情逝原因「3個月前當回好朋友」：不要怪她

恐洩露太多國家機密　白宮力阻前國安顧問波頓新書出版

共軍多架蘇愷30戰機才剛進入　台灣F-16V今升空進入西南海域

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

消費熱門新聞

洪百榕快狠準一瓶搞定白髮染洗護

本週五美式賣場尿布特價預備～買

家樂福發放振興購物金！正職、兼職都可領

4步驟教你端出健康地中海飲食

新光三越電商推消費5千現抵200元

奶茶控一喝秒愛上的超浮誇茶韻

PS4悠遊1年後取貨！4大超商回應

12大電商618優惠曝光　PK振興三倍券

11點手刀開搶DS4悠遊卡！全家10秒買到就當機

術前短期隱形牙套矯正讓植牙治療更順利

寶雅、康是美再賣口罩　每人限一盒

喝一口兩萬飛了！社畜演員遭惡整

只有運動行不通　營養師告訴你建構肌肉的秘訣！

小7預購DS4悠遊卡！她卡12分鐘下秒爽買9個：超爽

更多熱門

相關新聞

盧秀燕親頒6模範警察感謝付出

盧秀燕親頒6模範警察感謝付出

警察節將至，台中市警察局11日舉行第42屆警察節慶祝大會，由市長盧秀燕親自表揚6位模範警察。盧秀燕表示，警察同仁全力配合防疫，不忘維護治安，讓台中連續2期獲警政署評核六都第一，感謝警察同仁無私奉獻與付出。

台中綠空鐵道軸線北段開工

台中綠空鐵道軸線北段開工

阿拉比卡G1精品級咖啡豆　獨家下殺1折

阿拉比卡G1精品級咖啡豆　獨家下殺1折

蘇嘉全、蔡其昌、盧秀燕參與大甲媽祖遶境　深夜11時起駕

蘇嘉全、蔡其昌、盧秀燕參與大甲媽祖遶境　深夜11時起駕

台中夢想家成軍　盧秀燕：讓孩子追求籃球夢

台中夢想家成軍　盧秀燕：讓孩子追求籃球夢

關鍵字：

東森購物王令麟小農台中購物節盧秀燕ET東森分享愛

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

李千那認了情斷Echo「感情昇華到家人」

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

好市多「超好吃美食」下架了！

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

「一起床先喝水」很傷胃！婦人喝錯致胃食道逆流

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面