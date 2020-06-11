盧秀燕聯手王令麟作伙拚振興　台中農產大禮包東森價千元有找

▲搶先開啟臺中購物節，東森購物聯手臺中市政府，精選在地農會人氣商品獨家開賣「台中農產大禮包」。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

第二屆台中購物節將於7月登場，東森購物響應台中市政府，6/12（五）於旗下電視購物47頻道16:40搶先開賣「台中農產大禮包」，台中市長盧秀燕獻出電視購物初體驗，化身一日購物專家，熱情促銷梧棲、龍井及新社農會人氣農特產品，共計8項產品組合，東森價950元，東森購物董事長王令麟更加碼回饋20%東森幣，讓消費者品嚐正港台中好滋味。

東森購物聯手台中市政府，精選台中地區山線、海線經典農特產品，包含梧棲、龍井與新社地區3大農會人氣商品，推出「台中農產大禮包」包含香菇麵條、香菇脆片、黃金糙米麩、紫山藥糙米麩、香菇沙茶拌醬、57米豆油、傳香花生油、優豆賞膠原玉露，共計8項。

東森購物表示，梧棲為中台灣沿海4大城鎮之一，稻米更是當地主要農作物，梧棲農會力推黃金、紫山藥糙米麩，含有維生素B雜及多種微量礦物質，讓新陳代謝更順暢、調節腸道菌叢生態。龍井區農會主打「喝的膠原蛋白」優豆賞膠原玉露，以新鮮美味的嚴選黃豆加上鮮採銀耳熬煮，具備豐富的多醣體、植物膠原及膳食纖維，是養生保健的最佳選擇。新社地區以盛產鮮甜美味的香菇聞名，素有「菇鄉」之美譽，本檔推出人氣香菇製品，包含麵條及脆片等，無添加防腐劑，可讓消費者品嚐新鮮濃郁的香菇風味。

▲優豆賞膠原玉露。

▲香菇麵條。

響應2020台中購物節，東森購物特別規劃「台中專區」，配合活動限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及當令優質農特產品等6大主題為在地行銷，盧秀燕也將親自蒞臨東森購物節目Live現場，化身購物專家推銷在地農產品。此外，東森購物也協助台中地區實體店家轉型線上銷售，運用線上消費提升商家經濟收入，針對購物節期間加入的店家，將免收開通費，並加碼提供發放東森幣、滿額送、抽獎、搭配信用卡活動等專屬優惠。

東森購物力挺在地小農、照顧弱勢不遺餘力，曾多次與在地農民團體合作，號召會員一起發揮愛心，支持台灣優質農產。從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆、「台東綠寶石」鳳梨釋迦開賣3,500組秒殺、台南關廟金鑽鳳梨4,000組當日完銷、嘉義極光哈密瓜1,600顆秒殺以及花蓮鳳林總統瓜狂銷2,500顆，銷售成績表現亮眼，獲得極高的評價與迴響，更帶動國內農產品結合多元平台行銷趨勢。

東森購物秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持台灣在地農業。