獲幸福城市第2名僅次桃園　盧秀燕：持續努力！讓台中更宜居

▲台中獲幸福城市第二名殊榮，盧秀燕感謝表示會持續努力。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕12日針對台灣世界新聞傳播協會公布「2020年縣市長滿意度暨幸福城市大調查」，台中以87.6%獲得幸福城市第2名，僅次桃園。她受訪時表示，感謝市民肯定，市府會持續努力推動社會福利，拚經濟、抗空污，讓台中更好、更宜居。

今天上午，市長盧秀燕出席太平親子館開幕典禮，有媒體問到，對於日前公布的「縣市長滿意度暨幸福城市大調查」，台中市獲得幸福城市第2名有何看法？

盧秀燕表示，感謝市民肯定，台中今年在「幸福感」項目顯著進步，學者專家指出3個原因，第一，社會福利特別加強，台中市力推公幼公托倍增計畫，0至6歲都有補助，同時擴增親子館，原4處到今日啟用第9處；老人福利方面，除了恢復老人健保補助，並增加關懷據點至400多個，讓市民有感。

她說，第二是拚經濟，台中市從去年開始舉辦首屆台中購物節，今年7月第2屆也將開跑，加上防疫有成，2020台灣燈會吸引超過千萬人次來台中。另外，台中市招商引資、企業投資家數六都第一，包括日本三井集團近半年全國最大投資案150億元就在台中。

盧秀燕說，第三則是對抗空污，新市府對抗空污有決心、有作為，這是市民朋友較為滿意的面向，市民有感施政主要集中在社會福利、拚經濟及抗空汙，未來市府會繼續加油，持續落實「富市台中、新好生活」目標。

社會局補充說，台中托育負擔佔家庭可支配所得8%，遠低於中央所訂10至15%，六都最低；台中公托數從盧市長上任時5家，今年7月將增至13家。此外，盧市長上任不到一年就兌現承諾，恢復老人健保補助，每個家庭一年省下6000至8400元；社區關懷據點從356增加到411個、長青學苑從771增加到890班，希望讓長輩安心、樂活，子女打拼更放心。

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