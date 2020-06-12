　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

盧秀燕、王令麟聯手拚經濟　台中農產大禮包千組秒殺緊急追加

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼東森購物台中購物節限量農特產禮盒，盧秀燕，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物獨家推出「2020台中購物節限量農特產品組合包」，（左起）龍井區農會總幹事林裕議、梧棲區農會總幹事王秝毅、台中市長盧秀燕、購物專家斯容、東森購物董事長王令麟、新社區農會總幹事羅文正等人共同聯手行銷，買氣夯到1,000組秒殺。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物聯手台中市政府，搶先第二屆台中購物節開跑前，精選台中3大農會共8樣人氣商品在購物台開賣，東森購物董事長王令麟加碼回饋20%東森幣拚振興，相當於花760元就能買到獨家「台中農產大禮包」，平均一樣95元，再加台中市長盧秀燕特別獻出電視購物專家初體驗，在節目Live現場強力推銷，吸引會員爭相下單訂購，開賣40分鐘狂銷1,000組。

東森購物響應第二屆台中購物節，精選台中地區山線、海線經典農特產品，包含梧棲、龍井與新社地區3大農會人氣商品推出「台中農產大禮包」，包含香菇麵條、香菇脆片、黃金糙米麩、紫山藥糙米麩、香菇沙茶拌醬、57米豆油、傳香花生油、優豆賞膠原玉露，共計8項，消費者只要買一箱，就能一次擁有超值優惠農特產，品嚐正港台中好滋味。

▲▼東森購物台中購物節限量農特產禮盒，盧秀燕 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森購物台中購物節限量農特產禮盒，盧秀燕 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物「台中農產大禮包」嚴選8項知名農特產品，每組東森價950元，內容豐富超值。

為了大力推廣在地好物，盧秀燕親自帶隊北上到東森購物節目Live現場站台，與龍井區農會總幹事林裕議、新社區農會總幹事羅文正、梧棲區農會總幹事王秝毅一起宣傳，不僅大啖美食，更大方分享台中農特產的好吃秘訣，讓買氣強強滾，開賣當下湧入大筆訂單，內容豐富超值的「台中農產大禮包」在40分鐘1,000組隨即熱銷一空。

而第一次挑戰當購物專家的盧秀燕，賣起東西漸入佳境，表現看不出緊張，讓東森購物專家斯容都忍不住大讚主持起來超輕鬆，笑說「我當小助理就可以了。」

▲▼東森購物台中購物節限量農特產禮盒，盧秀燕 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森購物台中購物節限量農特產禮盒，盧秀燕 。（圖／記者徐文彬攝）

▲盧秀燕與台中農會3位總幹事在東森購物熱銷推薦台中的優質農產品。

盧秀燕表示，在後疫情時代，台中全力拼經濟，第二屆台中購物節將於7/1起跑，也將台中最棒的農產品帶到東森購物行銷，好產品一定要跟好的平台、節目、主持人結合，好上加好，大家共同合作把餅做大，民眾看最好的節目，享受到最好的產品，也讓大家對台中有更多了解。

此外，東森購物將規劃「台中專區」，配合台中購物節活動限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及當令優質農特產品等6大主題為在地行銷，盧秀燕歡迎民眾上去購買，消費還可參加購物節活動，有機會抽中大獎。

東森購物力挺在地小農、照顧弱勢不遺餘力，曾多次與在地農民團體合作，號召會員一起發揮愛心，支持台灣優質農產。從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出17,000顆、「台東綠寶石」鳳梨釋迦3,500組秒殺、台南關廟金鑽鳳梨4,000組當日完銷、嘉義極光哈密瓜1,600顆秒殺、花蓮鳳林總統瓜狂銷2,500顆，高雄大樹玉荷包當日更是2,000組完蕭，銷售成績表現亮眼，從中央到地方都獲得極高的評價與迴響，更帶動國內農產品結合多元平台行銷趨勢。

東森購物秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持台灣在地農業。

►東森首賣嘉義極光哈密瓜　王令麟加碼助攻會員暴動搶光1600顆
►不捨一線醫護防疫辛勞　王令麟捐3000萬自然美醫美級保養品
►「別人做生意、我們做公益」　東森永遠與農民站在一起
►2小時熱賣8000條！東森王令麟力促「海味金鑽石」午仔魚　陳吉仲大秀廚藝
►鳳梨釋迦2小時大賣250萬、3500箱　王令麟：東森永遠與農民站在一起
►向醫護人員致敬！王令麟：東森集團捐贈千萬防疫禮

ET快訊
她花450塊「號碼全中」抱走3300萬　衝去領獎…陸妹掉地獄
快訊／被老鼠咬完...高雄女出現多症狀！今確診「漢他病毒出血
快訊／聯電將對美光案判決提起上訴　「偵訊過程中有不當誘導訊問
快訊／共軍運8再闖我西南空域　空軍偵巡機升空廣播驅離
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

王令麟揪陳其邁、陳吉仲、邱議瑩催落去　大樹農會玉荷包爆單狂賣2000組

東森農場強打「大樹之光」玉荷包　王令麟聯手3大咖熱情開賣催落去

網友瘋傳！2萬初　就能自己DIY一台全身按摩椅！？

【廣編】毛孩爽到直接翻肚擱淺　奴才瘋搶涼感度夏神器

第二批MIT到貨了！家樂福14日開賣醫療口罩　「一片6元」每人限購1盒

袁艾菲加「秘密武器」輕鬆端好菜　GIGI試吃大讚：根本餐廳等級

盧秀燕、王令麟聯手拚經濟　台中農產大禮包千組秒殺緊急追加

限時20天！超商「福利券3.0」登場　咖啡第2杯10元、買涼麵還送茶葉蛋

一年就等這檔！美式賣場神級尿布超級折扣　爸媽狂掃貨：「錯過等明年」

電商一次開賣5大MIT醫療口罩品牌　「成人、兒童」都有單片6元起

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

徐乃麟「大炮→慈父」：從沒打過小孩！　笑稱「被電視汙名化」秒被打臉...「你罵過我！」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

網友瘋傳！2萬初　就能自己DIY一台全身按摩椅！？

【廣編】毛孩爽到直接翻肚擱淺　奴才瘋搶涼感度夏神器

第二批MIT到貨了！家樂福14日開賣醫療口罩　「一片6元」每人限購1盒

袁艾菲加「秘密武器」輕鬆端好菜　GIGI試吃大讚：根本餐廳等級

盧秀燕、王令麟聯手拚經濟　台中農產大禮包千組秒殺緊急追加

限時20天！超商「福利券3.0」登場　咖啡第2杯10元、買涼麵還送茶葉蛋

一年就等這檔！美式賣場神級尿布超級折扣　爸媽狂掃貨：「錯過等明年」

電商一次開賣5大MIT醫療口罩品牌　「成人、兒童」都有單片6元起

双響泡狂送一萬碗新口味要鄉民「先泡再炮」　殘酷試吃結果出爐⋯網友瘋喊：湯頭好濃郁

街訪找到樂透得主？破億頭彩開出「隔天家人集體消失」　男子端午加碼再拚手氣

壓力大還失眠！醫曝「主管症候群」負能量狂堆...挫折、疲勞這樣消

中職／台灣小姐邱怡澍職棒開球成功　完成兒時與爸爸約定

被國民黨批「8月15日補選太早」　民進黨：靠曲解法律掩飾沒高雄人才

追思會300人到場獻花！妻子慟「夢到許崑源」　韓國瑜默哀落淚

鯰魚哥粉專遭盜「被勒索2000美金」　靠兩招完璧歸趙！

打臉陳時中！醫師曝光「健保署開會3真相」：真的怕

日職／同場較勁！吳念庭替補雙安還盜壘　對決陳冠宇敲首球

中職／周思齊7連勝打擊率5成52　丘昌榮：成熟選手

WSBL／得分破千出賽滿百場　鄭伊秀連兩戰締生涯里程碑

不斷更新／陳俊秀2分砲　5局樂天4比0先馳得點

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

消費熱門新聞

奶茶控一喝秒愛上的超浮誇茶韻

牛肉變黑能吃？好市多「7大月經文」幫解惑

台彩加碼7億　想發財趁端午

本週五美式賣場尿布特價預備～買

寶雅、康是美再賣口罩　每人限一盒

電商一次開賣5大口罩品牌　單片6元起

美式賣場公開的秘密曝光！

家樂福發放振興購物金！正職、兼職都可領

CP值爆表！好市多必囤神級洗衣精折扣來了

大學生購車首選　第一年免費騎回家

6/18再搶一波　Apple Watch S4快閃半價

双響泡殘酷試吃結果出爐！

MIT醫療口罩到貨！家樂福「一片6元」每人限購1盒

超商「福利券3.0」登場！咖啡第2杯只要10元

更多熱門

相關新聞

盧秀燕變東購主持人賣千組農特產

盧秀燕變東購主持人賣千組農特產

為迎接7月登場2020台中購物節，台中市長盧秀燕化身購物節目主持人，到東森購物台行銷台中農特產組成「多功能發財車造型禮盒」限量組合包。才開賣40分鐘，1000組就銷售一空，追加300組也立刻賣光，總銷售金額高達123萬多元。除主持人斯容大讚盧市長超會行銷，網友也驚呼「市長賣太快了吧！」

盧秀燕化身購物專家　力推台中農產大禮包

盧秀燕化身購物專家　力推台中農產大禮包

幸福城市第2名盧秀燕：持續努力

幸福城市第2名盧秀燕：持續努力

台中購物節搶先開跑　盧秀燕聯手王令麟拚振興

台中購物節搶先開跑　盧秀燕聯手王令麟拚振興

盧秀燕親頒6模範警察感謝付出

盧秀燕親頒6模範警察感謝付出

關鍵字：

東森購物王令麟小農台中購物節盧秀燕ET東森分享愛

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃翹屁全露出

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

26歲男偶像「猥褻騎上70歲阿嬤」！她拼死反抗受重傷

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

Keanna許允樂東區被酒店經紀搭訕

隋棠品牌洋裝爆抄襲！拿出設計原稿圖說清楚

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

他被藍牙耳機炸暈了！

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

嫁向佐9個月結婚登記卡關！郭碧婷突發文

影／王浩宇「收到2顆子彈」：受死亡威脅

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

更多

最夯影音

更多
王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親
老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面