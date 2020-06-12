盧秀燕、王令麟聯手拚經濟　台中農產大禮包千組秒殺緊急追加

▲東森購物獨家推出「2020台中購物節限量農特產品組合包」，（左起）龍井區農會總幹事林裕議、梧棲區農會總幹事王秝毅、台中市長盧秀燕、購物專家斯容、東森購物董事長王令麟、新社區農會總幹事羅文正等人共同聯手行銷，買氣夯到1,000組秒殺。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物聯手台中市政府，搶先第二屆台中購物節開跑前，精選台中3大農會共8樣人氣商品在購物台開賣，東森購物董事長王令麟加碼回饋20%東森幣拚振興，相當於花760元就能買到獨家「台中農產大禮包」，平均一樣95元，再加台中市長盧秀燕特別獻出電視購物專家初體驗，在節目Live現場強力推銷，吸引會員爭相下單訂購，開賣40分鐘狂銷1,000組。

東森購物響應第二屆台中購物節，精選台中地區山線、海線經典農特產品，包含梧棲、龍井與新社地區3大農會人氣商品推出「台中農產大禮包」，包含香菇麵條、香菇脆片、黃金糙米麩、紫山藥糙米麩、香菇沙茶拌醬、57米豆油、傳香花生油、優豆賞膠原玉露，共計8項，消費者只要買一箱，就能一次擁有超值優惠農特產，品嚐正港台中好滋味。

▲東森購物「台中農產大禮包」嚴選8項知名農特產品，每組東森價950元，內容豐富超值。

為了大力推廣在地好物，盧秀燕親自帶隊北上到東森購物節目Live現場站台，與龍井區農會總幹事林裕議、新社區農會總幹事羅文正、梧棲區農會總幹事王秝毅一起宣傳，不僅大啖美食，更大方分享台中農特產的好吃秘訣，讓買氣強強滾，開賣當下湧入大筆訂單，內容豐富超值的「台中農產大禮包」在40分鐘1,000組隨即熱銷一空。

而第一次挑戰當購物專家的盧秀燕，賣起東西漸入佳境，表現看不出緊張，讓東森購物專家斯容都忍不住大讚主持起來超輕鬆，笑說「我當小助理就可以了。」

▲盧秀燕與台中農會3位總幹事在東森購物熱銷推薦台中的優質農產品。

盧秀燕表示，在後疫情時代，台中全力拼經濟，第二屆台中購物節將於7/1起跑，也將台中最棒的農產品帶到東森購物行銷，好產品一定要跟好的平台、節目、主持人結合，好上加好，大家共同合作把餅做大，民眾看最好的節目，享受到最好的產品，也讓大家對台中有更多了解。

此外，東森購物將規劃「台中專區」，配合台中購物節活動限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及當令優質農特產品等6大主題為在地行銷，盧秀燕歡迎民眾上去購買，消費還可參加購物節活動，有機會抽中大獎。

東森購物力挺在地小農、照顧弱勢不遺餘力，曾多次與在地農民團體合作，號召會員一起發揮愛心，支持台灣優質農產。從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出17,000顆、「台東綠寶石」鳳梨釋迦3,500組秒殺、台南關廟金鑽鳳梨4,000組當日完銷、嘉義極光哈密瓜1,600顆秒殺、花蓮鳳林總統瓜狂銷2,500顆，高雄大樹玉荷包當日更是2,000組完蕭，銷售成績表現亮眼，從中央到地方都獲得極高的評價與迴響，更帶動國內農產品結合多元平台行銷趨勢。

東森購物秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持台灣在地農業。

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