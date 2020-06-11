綠空鐵道軸線北段開工+大智路打通　盧秀燕：讓舊城區風華再現

▲綠空鐵道軸線北段動工，市長盧秀燕及民代出席，盼讓舊城區風華再現。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中力推舊城區再生，與中央合力投入4億多元的綠空鐵道軸線計畫北段（國光路到進德路）11日開工，民眾未來可走空中綠廊直達台中公園，預計年底前完工。台中市長盧秀燕表示，綠空鐵道軸線搭配大智路打通，加上周邊環境整治，將讓舊城區風華再現。

台中市長盧秀燕今天上午出席綠空鐵道軸線計畫北段開工動土典禮，都發局長黃文彬、建設局長陳大田陪同。立委黃國書、市議員李中、邱素貞、何敏誠、江肇國、羅廷瑋、黃守達等人均到場，市議員陳政顯、鄭功進、張彥彤也派代表出席。

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▲▼綠空鐵道軸線北段完工後，民眾步行可直達台中公園。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，鐵路高架化及正在進行的大智路打通，是台中車站前後站貫通2大計畫。今日動土的北段計畫，除延續第一期南段（國光路到互助街）工程，更串聯帝國製糖廠星泉湖、台中文創園區等景點。除了重塑百年鐵道都市意象，也打造友善人文休憩空間。她也特別感謝台中不分黨派立委向中央爭取2.3億元補助，及多位地方民代支持計畫。

都發局長黃文彬表示，台灣縱貫線鐵路1908年全面連通，當時開通典禮於台中公園舉辦，台中車站是全國唯一與百年老車站共存的三代同堂車站；此次工程將增加0.75公頃綠地、雙十路新增5處庇護島讓民眾過馬路更方便、提供344格機車停車位，及改善2.9公里人行徒步空間，市民能夠悠遊於舊車站鐵路路堤的空中綠廊、地面及水岸空間。

▲鐵路高架化，下方成為民眾休憩的好地方。（圖／台中市政府提供）

建設局長陳大田也說明，「雙十路與南京路人行道改善工程」，契約金額約1億900萬元，依據地方需求及區域特性，增設照明、人行等空間，人行道規劃採用管式混凝土結構，讓水與空氣穿過透水鋪面，藉由大氣中涵養的水分調節溫度，減緩熱島效應，形成「會呼吸的人行道」。

都發局表示，綠空鐵道軸線計畫第一期南段工程，今年2月已完工，目前正辦理驗收程序，北段工程今年底完工後，民眾可以步行直接至周邊熱門景點，最遠更可至台中公園。

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