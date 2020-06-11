幸福城市不簡單　盧秀燕親頒6模範警察「感謝無私奉獻」

▲盧秀燕出席警察節慶祝大會，親頒6位模範警察，感謝無私奉獻付出。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

警察節將至，台中市警察局11日舉行第42屆警察節慶祝大會，由市長盧秀燕親自表揚6位模範警察。盧秀燕表示，警察同仁全力配合防疫，不忘維護治安，讓台中連續2期獲警政署評核六都第一，感謝警察同仁無私奉獻與付出。

台中市警察局為慶祝615警察節，今天下午在警察局大禮堂舉行第42屆警察節慶祝大會，市長盧秀燕親自主持，警察局長楊源明、副市長陳子敬等人也出席。會中表揚6名模範警察，包括服務滿30年的太平分局組長郭廷鍇、豐原分局巡佐田錦標；滿20年的第五分局組長黃世德、第五分局警員胡家彰；滿10年的第一分局警務員黃建瑋、保安警察大隊警員潘迦福。盧秀燕一一頒獎合影，並向辛苦的警察至上深深一鞠躬。

▲▼盧秀燕幫模範警察別上獎章，並深深一鞠躬表達感謝。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕致詞時表示，她恭喜所有獲獎警察同仁，實至名歸。另也感謝警察同仁今年上半年全力協助新冠肺炎防疫工作。如確診對象疫調複查工作、嚴查囤積及哄抬防疫物資業者、柔性勸導稽查近百家的酒店舞廳及陪侍營業場所等，讓民眾安心抗疫，杜絕防疫漏洞。

她也說，台中防疫同時也不忘維護治安，執行107、108年「安居緝毒專案」，是全國唯一連續4波均獲行政院評核為六都績優機關，「偵防電信網路詐欺犯罪工作」連續2期獲警政署評核為六都第1名，成績斐然。

盧秀燕也說，根據台灣世界新聞傳播協會公布「2020年縣市長滿意度暨幸福城市」大調查，台中能躍昇「幸福城市」第二名，是因為市民覺得在台中是安全是幸福的，有今天卓越的成績要歸功所有的警察同仁犧牲奉獻及無私付出。

她認為，治安成績得來不易，拜託所有的警察同仁繼續努力繼續加油，讓台中治安在穩定中持續進步，使市民能夠安居樂業。

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