點貢丸意麵「丸子僅一顆」！結帳超衝擊：吃一次就好　網喊不意外

▲ 貢丸湯意麵 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「新竹物價」一直以來都是不少網友討論的焦點，甚至有台北人到新竹後也被當地物價嚇到。一名女網友日前貼出一張「貢丸意麵照」，表示明明裡頭僅有一顆貢丸，但價格卻令她相當衝擊，決定往後不會再去消費了。

「是我吃麵不知麵價？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示日前到新竹某間小店吃飯，叫了一碗貢丸湯意麵，怎料一打開餐點，裡頭除了有油麵、韭菜和豆芽，肉類的部分就是一顆貢丸而已，看起來稍嫌單調。

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原PO表示，等到結帳時，她才知道這碗麵竟要價75元！對比碗裡的內容物，讓她不禁好奇發問，究竟是她不了解行情的問題，還是店家真的賺太大？

她也補充，她當初沒有事先詢問價錢，是點餐了之後才知道，已經來不及更改，所以也只能無奈當成一次教訓，「就吃這次就好。」

▲有人回應「貢丸好歹放兩顆啊！」引起原PO共鳴 。（圖／翻攝自爆怨公社）

照片一出，不少網友調侃表示，「這顆貢丸一定不是普通的貢丸」、「現在吃麵也走時價」、「手工麵條+手工伊比利豬貢丸+有機韭菜、豆芽菜+放山老母雞高湯，這樣想，就不算貴了」、「撒尿牛丸嗎」、「其實貢丸裡包著老闆滿滿的愛，無價」。

其他人則吐槽「新竹物價不意外」，「這在台南會倒」、「至少給兩顆吧」、「這個價錢在我們這可以吃牛肉麵了」、「新竹貢盤子丸」。

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