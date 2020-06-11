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改革第一步陷僵局！明尼亞波里斯警局宣布「退出工會契約協商」

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▲明尼亞波里斯市（Minneapolis）警察局局長阿拉頓多（Medaria Arradondo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國明尼蘇達州明尼亞波里斯市（Minneapolis）警察局宣布退出與工會的契約協商。圖為局長阿拉頓多（Medaria Arradondo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」再度引爆種族主義與執法過當的輿論怒火。事發城市明尼亞波里斯市（Minneapolis）警察局與工會展開契約協商，試圖展開體制性改革，但警局10日卻宣布退出談判。局長阿拉頓多（Medaria Arradondo）說，他將引入外部專家，審視契約應該如何重新擬定，才能更加透明化、具有彈性。

綜合《美聯社》、CBS報導，明市警局與工會展開契約協商，被視為轉型改革的第一步，警局10日卻宣布退出談判。局長阿拉頓多表示，此舉與警員薪資或獎金無關，而是關於「關鍵事件協議、武力使用、監督者在部門內扮演的重要角色，以及包括申訴與仲裁等紀律程序」等重大事件的審查。

阿拉頓多計畫引入外部專家，檢視契約應該如何重新擬定，才能更加透明化、具有彈性，以利改革。他坦言，當第三方機構的運作，導致已有充分解雇理由的警察保住飯碗，將會削弱局長的力量，「這項工作必須是具有變革性的，我也必須把它做好」，但對於工會主席克羅爾中尉（Lt. Bob Kroll）是否應該下台的問題避而不答。

▲明尼亞波里斯市（Minneapolis）警察局局長阿拉頓多（Medaria Arradondo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿拉頓多（Medaria Arradondo）是明市警局第一位非裔局長，誓言改革局內文化。（圖／達志影像／美聯社）

阿拉頓多是明市警局第一位非裔局長，他曾任職內部事務部，並與其他4名非裔警察成功起訴警局在升遷、薪資與紀律方面存在歧視。

克羅爾先前則因一封寄給工會成員的信件引發爭議，被輿論要求辭職。他說，涉入佛洛伊德案的警員未經正當程序就遭革職，稱佛洛伊德是「暴力罪犯」，示威則是「恐怖主義運動」，抨擊州與地方政府的應對方式，並指控地方領袖把警局當成代罪羔羊。

明市市長佛雷（Jacob Frey）於8日表示，由於警察工會的存在，市府很難解雇或懲處問題警員。他批評克羅爾對於警察改革沒有任何幫助，並稱對方就是導致警察缺乏支持與信任的主要原因之一，那些言論「不只對於我們的城市，也對於警察局有害。」

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