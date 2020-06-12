LIVE／中選會發布公告　韓國瑜正式解職

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記者蔣婕妤／台北報導

歷史一刻！中選會12日下午針對韓國瑜高雄市長罷免案結果召開委員會審議，會中正式通過韓國瑜遭罷免結果，下午3點由副主委陳朝建出面張貼「罷免通過」公告。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

▲韓國瑜交出市長寶座。（圖／ETtoday攝影中心攝）

高雄市長韓國瑜6日以93萬9090張罷免同意票遭到罷免，成了我國史上首位遭到罷免成功的直轄市長。根據《公職人員選舉罷免法》規定，中選會12日下午三點張貼韓國瑜罷免案通過的公告。

《公職人員選舉罷免法》第91條係規定，罷免案經投票後，選舉委員會應於投票完畢七日內公告罷免投票結果。罷免案通過者，被罷免人應自公告之當日零時起，解除職務。

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