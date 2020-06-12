快訊／高雄市長補選8月15日舉辦　中選會正式公告「韓國瑜解職」

▲中選會12日張貼韓國瑜罷免通過及補選公告。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜6日以93萬9090張罷免同意票遭到罷免，成了我國史上首位遭到罷免成功的直轄市長。根據《公職人員選舉罷免法》規定，中選會12日下午3點由副主委陳朝建張貼韓國瑜罷免案通過的公告。同時，中選會也公布補選日期為8月15日。

▲韓國瑜創造的「韓流神話」宣告破滅。（圖／記者李毓康攝）

《公職人員選舉罷免法》第91條係規定，罷免案經投票後，選舉委員會應於投票完畢七日內公告罷免投票結果。罷免案通過者，被罷免人應自公告之當日零時起，解除職務。中選會12日下午針對韓國瑜高雄市長罷免案結果召開委員會審議，會中正式通過韓國瑜遭罷免結果，由陳朝建張貼罷免通過公告，成了歷史性的一刻。

韓國瑜遭到罷免後，對外公開強調自己不會提起任何形式的訴訟，不過，包含罷免開票當天的感言，以及11日最後以市長身分公開出席的告別活動，砲火依然很猛烈，狂嗆民進黨。韓市府副市長李四川甚至怒問贊成罷免的市民，「你們不會心虛嗎？」

韓國瑜遭罷免成定局，「韓流神話」也宣告破滅。接下來，外界相當關注的高雄市長補選議題，行政院副院長陳其邁預計在17日辭去副閣揆一職，全心投入補選戰。至於陳其邁留下的空缺，由衛福部長陳時中或經濟部長沈榮津接任的呼聲相當高。

▼中選會通過韓國瑜罷免及補選公告。（圖／中選會提供，下同，點圖可放大）

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