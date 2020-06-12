才剛慶祝100歲生日！二戰老兵為對抗疫情　慘遭女看護鐵鎚敲死

▲男子因為疫情辭退女看護卻慘遭殺害。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約州一名曾參與過二戰的退伍老兵，近來才與家人一同慶祝100歲生日，然而因為新冠疫情的關係，不得不辭退一直幫忙照顧他的女看護，沒想到卻引來殺機，慘遭對方以鐵鎚活活敲死。

男子埃里爾(Gerald Early)自2019年5月開始雇用51歲女子麥克凱(Brenda L McKay)擔任看護，今年3月才度過100歲生日，沒想到後來就爆發疫情，家人擔心年邁的他會是高風險感染對象所以4月時辭退了麥克凱，改由3名子女與6名孫子共同照顧，然而本月6日卻被人發現倒在家中昏迷不醒。

斯托本郡(Steuben County) 康寧市(Corning)警方9日表示，身受重傷的埃里爾送醫後被宣告死亡，後來證實死因為鈍器外傷，便立即逮捕涉嫌重大的麥克凱，對方雖然以前從未有過前科，不過過去20年內曾因為多次和鄰居發生爭吵而與警方有過20多次的相關接觸。

警察局長斯波丁(Jeff Spaulding)表示，「我們已收集到大量證據，除了發生在埃里爾家的犯罪現場，也掌握到住在附近的麥可凱單獨犯案證據」。麥克凱因為被控二級謀殺罪，人已被關押在斯托本郡監獄中，本案將於7月開庭審理。

Brenda McKay allegedly attacked 100-year-old Gerald Early in his home and intentionally caused his death striking him multiple times in the head with a hammer. https://t.co/8DVUl4lDGg #Corning — News 8 WROC (@News_8) June 7, 2020

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