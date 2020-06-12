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美參議員挺台提「台灣國防法案」　外交部回應了！

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▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

美國聯邦參議員霍利於美東時間月11日提出「台灣國防法案」事，再次展現「台美友好」。對此，外交部發言人歐江安12日也表達外交部的感謝。

美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley, R-MO）在美東時間11日提出「台灣國防法案」（Taiwan Defense Act, TDA），要求美國國防部確保美軍有阻止中國大陸侵略台灣的能力，避免中方透過武力奪取台灣的控制權，造成「既成事實」（fait accompli）。

法案並要求美國國防部長定期向美國國會提交報告，以確保美國有能力履行《台灣關係法》所規定的義務。

歐江安表示，針對美國國會長期以來透過立法等方式就台美關係重要議題表達正面友好立場。外交部感謝美國國會議員採取各項友我作為，支持台美軍事安全合作。

外交部將持續關注法案後續審議情形，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，進一步深化台美雙方在各領域的友好夥伴關係。

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