經濟部聯手AIT強化「台美合作」　蔡英文：把台灣打造成國際人才中心！

記者蔣婕妤／台北報導

立法院數位國力促進會、經濟部與美國在台協會共同舉辦首屆「人才循環大聯盟（TCA）白皮書」公開發表會12日上午登場。總統蔡英文也出席活動，她在致詞時提到，未來要把台灣打造成「國際人才中心」。

立法院數位國力促進會、經濟部與美國在台協會12日上午10點共同舉辦首屆「人才循環大聯盟（TCA）白皮書」公開發表會。總統蔡英文、立法院長游錫堃、國發會主委龔明鑫、立法院數位國力促進會會長劉世芳委員與美國在台協會處長酈英傑都出席並上台致詞。

蔡英文致詞時表示，很榮幸見證「人才循環大聯盟（TCA）白皮書」的發表，去年四月參加加台美共同舉辦的「女性經濟賦權高峰會」，第一次聽到酈英傑處長分享「人才循環大聯盟」的倡議。很感謝AIT、政府團隊同仁，以及所有參與企業屆夥伴，民間、政府攜手努力，願景才能實現。



蔡英文提到，這份白皮書涵蓋的範圍非常豐富，包括新創事業的發展、女性數位經濟賦權、學術和教育交流，以及延攬國際人才等等不同的面向。尤其針對人才自由循環流動，這份白皮書更提出了許多寶貴建議。要再次感謝大家願意分享經驗、提供建言。

針對這一次的疫情衝擊，蔡英文指出，台灣面對史無前例的挑戰，更加需要解決方案。經過疫情衝擊，更凸顯出產業對創新能量的重大需求。不論是對於接觸史的追蹤，使用科技系統提升資源配置的效率，遠距工作及學習，或是數位科技的創意使用，都是防疫生活中的最佳工具，而發展這些工具的關鍵，就是怎麼培養更多新創人才，「現在，全球的供應鏈也因為疫情衝擊，正在移轉，台灣已經做好準備，要把握機會，在未來的全球供應鏈中，扮演關鍵的角色。」

蔡英文強調，面對挑戰和機會，台灣在人才培育上，要特別強化雙語和數位技能兩面項，讓台灣人才在全球化時代更能脫穎而出。

針對雙語能力，為達到2030年雙語國家目標，蔡英文說，政府會透過政策在不同階段強化英語學習，國小鼓勵開設英語學習，大學推動英語教育中心，增進商業英語課程，要讓國際人才在台更便利，會推動政府機關銀行都可以用英語溝通，以及透過金融人才訓練中心提升素質。

另外，蔡英文指出，台灣要培育更多數位人才，來投入人工智慧、資訊與通信科技、以及網路安全等產業的發展。將繼續提供更多客製化課程，鼓勵國際事業共同參與培育台灣人才，協助台灣年輕人才前往國外學習工作，回台灣帶回更多新技能。

蔡英文說，除了高階管理人才，也希望吸引更多全球頂尖大學的學生來到台灣，進行學習實習以及工作，「用這份白皮書裡面的話來說，就是我們要把台灣打造成國際人才中心。」

蔡英文最後強調，期待未來台灣和美國在人才培訓和交流上，可以建立更多樣的合作關係。只要我們攜手努力，一定能培育出更多下一個世代的優秀人才，一起迎接新時代的各種挑戰。

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