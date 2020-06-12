　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

大甲媽起駕「萬人跪地」驚人空拍照！2分鐘神速上路　廟方曝背後秘密

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大甲鎮瀾宮媽祖出巡人潮。（圖／記者宋良義攝）

▲驚人空拍！3萬信眾跪地恭迎大甲媽起駕。（圖／記者宋良義攝） 

記者許力方／綜合報導

大甲媽祖遶境因疫情延期85天，解封後，鎮瀾宮決定11日深夜起駕，展開9天8夜的遶境行程，並啟動防疫規則管制人流，信眾甚至舞獅團皆戴上口罩，且要求不能鑽轎腳，在董事長顏清標抱病主持下，子時一到，信眾跪地雙手合十，在隆隆煙火炮聲中恭送媽祖出巡，今年更創下歷史一刻，2分多鐘神速啟程，直到水尾橋都暢通無阻。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動原訂3月19日舉辦，但因疫情延宕，一直到指揮中心宣布大規模解封，廟方隨即擲筊，決定6月11日子時起轎。新港奉天宮董事長晚間在鎮瀾宮前受訪時表示，今年遶境決定的時間很倉促，就是要讓信眾來不及請假，「媽祖很靈感」，這樣參加的人才不會很多。

▲▼大甲鎮瀾宮媽祖出巡起駕。（圖／鎮瀾宮提供）

▲▼大甲鎮瀾宮媽祖出巡起駕。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼大甲鎮瀾宮媽祖出巡。（圖／記者宋良義攝）

▲首次要求信眾恢復古體，全體下跪恭送媽祖。（圖／記者宋良義攝）

有別以往，今年受到防疫考驗，鎮瀾宮管制人流、交通，限制信眾排隊進廟參拜，且都要量體溫、酒精消毒，副董事長鄭銘坤說，「第一次叫大家不要來參加」，且每個團隊都不能超過10個人進廟裡，信徒若要跟著走，需每天到服務地點報到落實實名制，大家只要誠心，看網路直播，媽祖也能感受到。

鎮瀾宮11日上午便啟動防疫管制，除了各團隊限10人入廟，轎班也限制不超過800人，香頭、陣頭都已造冊，工作人員每天量體溫3次，落實防疫。9天8夜的遶境，全程經中彰雲嘉約340公里，各宮廟、校園皆消毒，預估12日將進入民生地下道「一級戰區」，連續多年爆發搶轎流血衝突，彰警嚴防大亂鬥，今年在周邊道路部署超過300警力，內政部長徐國勇也說，今年搶轎超過3人鬥毆就依刑法送辦。

事實上，今年廟方配合防疫，8日才宣布遶境時間，隨即於3天後展開行程，來參拜的信眾大幅減少，從15萬人瞬間銳減至約3萬人，堪稱近20年來最冷清的一次。顏清標剛動完換肝手術，11日仍穿著束腹帶主持上轎、起駕儀式，今年首度要求信眾恢復古體，全體下跪恭迎鑾轎，深夜在總統府祕書長蘇嘉全、台中市長盧秀燕陪同扶鑾轎啟程，預估20日回鑾安座。

►夏日旋風！安耐曬「小金瓶」下殺688元

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

ET快訊
台南男大生拿開山刀「暴砍學長」！遭檢方聲押
鎮瀾宮「舞獅頭也戴上口罩」首次見證！象徵台灣人勇敢抗疫
大甲媽祖起駕最吸睛！白色旗袍正妹「身分曝光」：還沒有男友
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大甲媽起駕「萬人跪地」驚人空拍照！2分鐘神速上路　廟方曝背後秘密

鎮瀾宮「舞獅頭戴上口罩」首次見證　象徵台灣人勇敢抗疫

Live／大甲媽11日深夜起駕！萬名信徒塞爆鎮瀾宮　9天8夜行程曝光

今日我最美！大甲媽祖起駕最吸睛　白色旗袍妹羞：還沒有男友

顏清標親送大甲媽上轎！萬信徒直播驚見「白海一幕」　送駕大陣仗超感動

桃園加屏東「旅遊優惠強棒一棒接一棒」　鄭文燦、潘孟安合體互推國旅觀光

加強取締改裝噪音汽機車　楊梅警方2小時取締13輛非法改裝車

南投茶業博覽會+咖啡兩字　縣長：建立的「金字招牌」不要亂改

南投縣府關心偏鄉弱勢學童　發慰助金助6學童「安心就學」

端午連假省道疏運措施報你知　北部地區多利用台61線及台31線

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

徐乃麟「大炮→慈父」：從沒打過小孩！　笑稱「被電視汙名化」秒被打臉...「你罵過我！」

大甲媽起駕「萬人跪地」驚人空拍照！2分鐘神速上路　廟方曝背後秘密

鎮瀾宮「舞獅頭戴上口罩」首次見證　象徵台灣人勇敢抗疫

Live／大甲媽11日深夜起駕！萬名信徒塞爆鎮瀾宮　9天8夜行程曝光

今日我最美！大甲媽祖起駕最吸睛　白色旗袍妹羞：還沒有男友

顏清標親送大甲媽上轎！萬信徒直播驚見「白海一幕」　送駕大陣仗超感動

桃園加屏東「旅遊優惠強棒一棒接一棒」　鄭文燦、潘孟安合體互推國旅觀光

加強取締改裝噪音汽機車　楊梅警方2小時取締13輛非法改裝車

南投茶業博覽會+咖啡兩字　縣長：建立的「金字招牌」不要亂改

南投縣府關心偏鄉弱勢學童　發慰助金助6學童「安心就學」

端午連假省道疏運措施報你知　北部地區多利用台61線及台31線

大甲媽起駕「萬人跪地」驚人空拍照！2分鐘神速上路　廟方曝背後秘密

快訊／美股狂瀉！道瓊重挫1700點…3大指數均慘跌

「我失去了爸媽…」小孩聯絡簿曝心聲　70字洋蔥文讓萬人含淚：太懂事了

中職／象猿割喉首戰　中信推廖乙忠上陣搶8連勝

白色魔法卡「消滅全部黑色生物」　《魔法風雲會》刪除7張涉歧視卡牌

小獅子被人「打斷腿」狂虐拍照…丟包澆冷水等死！　普丁震怒下令嚴辦

夏天最適合的保濕凝凍「4招神用法」　還有經典5罐產品推薦

感染科原來有「超強步兵團」　張上淳曝「新冠專家」群組名：幾乎24小時不休息

造型太特別！華航開賣摺疊隨行杯　網羞喊：空姐教我用

女友掀中泰大戰！《假偶天成》Bright遭陸網友逼道歉　2個月後還是沒跪：我變堅強了！

前員工偷棉被罩身行竊全被拍下　業者看了傻眼：怎有賊這麼愚蠢

地方熱門新聞

今日我最美！白色旗袍妹羞：我沒有男友

舞獅頭首次戴上口罩　象徵台灣勇敢抗疫

顏董送大甲媽上轎！白海陣感動萬信徒

大甲媽11日起駕　信徒塞爆鎮瀾宮

高雄部分地區16日停水12小時

水電工之子錄取6間國立研究所

大甲媽起駕萬人跪地！2分鐘神速上路

義美排乳白廢水至南崁溪　罰39萬

當島主？淡水河「台北島」1坪3千

台南新建工地女工2樓墜落　頭部重創不治

取締改裝汽機車　楊梅警方2小時取締13輛

員工與載豬司機裡應外合偷豬變現遭逮

教育電臺關嶺轉播站　1員工鋸樹遭壓死

頭份槍擊露曙光　警漏夜追查逮嫌犯

更多熱門

相關新聞

舞獅頭首次戴上口罩　象徵台灣勇敢抗疫

舞獅頭首次戴上口罩　象徵台灣勇敢抗疫

大甲媽祖繞境受疫情影響決定延期，如今疫情趨緩，鎮瀾宮將於11日晚間11時起駕，近中午時即陸續湧入信眾，稍早信眾遵守防疫工作、一片口罩海的直播畫面，感動無數網友。此外，適逢2020年新冠肺炎，大甲媽祖進香團的舞龍舞獅表演也為獅頭特別戴上藍色口罩，為台灣人民勇敢抗疫的行動留下不一樣的見證。

今日我最美！白色旗袍妹羞：我沒有男友

今日我最美！白色旗袍妹羞：我沒有男友

顏董送大甲媽上轎！白海陣感動萬信徒

顏董送大甲媽上轎！白海陣感動萬信徒

大甲媽出巡大甲乾麵贈2萬包麵　

大甲媽出巡大甲乾麵贈2萬包麵　

大甲媽遶境跨縣市　雲林縣437警力戒備

大甲媽遶境跨縣市　雲林縣437警力戒備

關鍵字：

大甲媽祖媽祖鎮瀾宮

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃翹屁全露出

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

快訊／台南男大生「暴砍學長」！遭檢方聲押

嫁向佐9個月結婚登記卡關！郭碧婷突發文

隋棠品牌洋裝爆抄襲！拿出設計原稿圖說清楚

弟弟前被刺3刀！國小女醫院內狂哭

高中妹突爆「核彈級腹痛」都是血：沒壞壞過　醫一問結果媽嚇傻

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！

快訊／東海岸傳巨響！中科院疑試射2飛彈

90%女生都愛！名醫揭「傷身習慣Top3」下場：會死人的

六都中誰最該被除名？網一致點名2處

男偷電挖比特幣　礦機吃掉4600萬

更多

最夯影音

更多
老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危
王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面