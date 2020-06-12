大甲媽起駕「萬人跪地」驚人空拍照！2分鐘神速上路　廟方曝背後秘密

▲驚人空拍！3萬信眾跪地恭迎大甲媽起駕。（圖／記者宋良義攝）

記者許力方／綜合報導

大甲媽祖遶境因疫情延期85天，解封後，鎮瀾宮決定11日深夜起駕，展開9天8夜的遶境行程，並啟動防疫規則管制人流，信眾甚至舞獅團皆戴上口罩，且要求不能鑽轎腳，在董事長顏清標抱病主持下，子時一到，信眾跪地雙手合十，在隆隆煙火炮聲中恭送媽祖出巡，今年更創下歷史一刻，2分多鐘神速啟程，直到水尾橋都暢通無阻。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動原訂3月19日舉辦，但因疫情延宕，一直到指揮中心宣布大規模解封，廟方隨即擲筊，決定6月11日子時起轎。新港奉天宮董事長晚間在鎮瀾宮前受訪時表示，今年遶境決定的時間很倉促，就是要讓信眾來不及請假，「媽祖很靈感」，這樣參加的人才不會很多。

▲首次要求信眾恢復古體，全體下跪恭送媽祖。（圖／記者宋良義攝）



有別以往，今年受到防疫考驗，鎮瀾宮管制人流、交通，限制信眾排隊進廟參拜，且都要量體溫、酒精消毒，副董事長鄭銘坤說，「第一次叫大家不要來參加」，且每個團隊都不能超過10個人進廟裡，信徒若要跟著走，需每天到服務地點報到落實實名制，大家只要誠心，看網路直播，媽祖也能感受到。

鎮瀾宮11日上午便啟動防疫管制，除了各團隊限10人入廟，轎班也限制不超過800人，香頭、陣頭都已造冊，工作人員每天量體溫3次，落實防疫。9天8夜的遶境，全程經中彰雲嘉約340公里，各宮廟、校園皆消毒，預估12日將進入民生地下道「一級戰區」，連續多年爆發搶轎流血衝突，彰警嚴防大亂鬥，今年在周邊道路部署超過300警力，內政部長徐國勇也說，今年搶轎超過3人鬥毆就依刑法送辦。

事實上，今年廟方配合防疫，8日才宣布遶境時間，隨即於3天後展開行程，來參拜的信眾大幅減少，從15萬人瞬間銳減至約3萬人，堪稱近20年來最冷清的一次。顏清標剛動完換肝手術，11日仍穿著束腹帶主持上轎、起駕儀式，今年首度要求信眾恢復古體，全體下跪恭迎鑾轎，深夜在總統府祕書長蘇嘉全、台中市長盧秀燕陪同扶鑾轎啟程，預估20日回鑾安座。

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