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顏清標親送大甲媽上轎！萬信徒直播驚見「白海一幕」　送駕大陣仗超感動

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記者許力方、李忠憲／台中報導

台中大甲媽祖遶境因疫情延期，鎮瀾宮擲筊決定11日深夜11點起駕，20日回鑾安座，董事長顏清標剛結束換肝手術，仍出席下午的上轎大典，「這麼尊嚴重要的事，怎麼可以沒來！」稍晚也將恭送媽祖出巡，後續則將交棒兒女。近萬名網友看到現場直播畫面一片口罩海，感動大讚工作人員辛苦。

▲▼大甲鎮瀾宮媽祖出巡起駕，顏清標上轎科儀上香。（圖／鎮瀾宮提供）

▲大甲鎮瀾宮媽祖出巡起駕，顏清標主持上轎大典。（圖／大甲鎮瀾宮提供）

鎮瀾宮現場防疫嚴謹，進廟都要戴口罩、量體溫、酒精消毒，並控制出入人數，廟方呼籲，信眾要參與遶境需至每天的服務台登記實名制。大甲媽上轎儀式傍晚5時許登場，顏清標一身西裝筆挺、裏頭穿著束腹帶親自主持，立法院副院長蔡其昌、國民黨黨主席江啟臣、台中市副市長陳子敬陪同，將正爐媽、副爐媽、湄洲媽、千里眼、順風耳等神像依序放進轎中。

▲▼大甲鎮瀾宮媽祖出巡。（圖／鎮瀾宮提供）

▲▼顏清標親送大甲媽上轎！　萬信徒直播驚見「白海大陣仗」超感動。（圖／大甲鎮瀾宮）

▲▼顏清標親送大甲媽上轎！　萬信徒直播驚見「白海大陣仗」超感動。（圖／大甲鎮瀾宮）

▲▼顏清標親送大甲媽上轎！　萬信徒直播驚見「白海大陣仗」超感動。（圖／大甲鎮瀾宮）

▲于美人也現身！上萬信徒直播驚見「白色口罩海」超感動。（圖／大甲鎮瀾宮）

顏清標也喊話，參與遶境的信眾一定要戴口罩，祈求媽祖把疫情去除，照顧台灣人，讓全世界一天比一天好。因剛動完手術，他也笑說，媽祖有庇佑，會越來越健康，「以前講話都很大聲，現在比較小聲，但過兩、三個月後就一樣大聲了」但今天媽祖要出巡，「這麼尊嚴重要的事情怎麼可以沒來？當然是想跟著媽祖走全程啊！但我現在就不允許啊。」因流汗會影響傷口癒合，將由兒女顏寬恒、顏莉敏代父參加。

據了解，深夜的起駕大典由顏清標、總統府秘書長蘇嘉全、台中市長盧秀燕共同扶轎，恭送媽祖出巡，正式展開9天8夜 的遶境之旅。不少網友看到現場直播大批工作人員一致戴上口罩，俯視一片白白的大仗陣，感動大嘆「這麼熱還戴著口罩，謝謝你們的配合！」

台中市警方部屬1800名警力協助維安、疏導交通及人流管制，內政部長徐國勇強調，刑法已修改規範，三人以上聚眾鬥毆就算公訴罪，若今年再有搶轎打群架情勢，妨害秩序，將立刻送辦，決不寬貸。

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