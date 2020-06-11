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跑水溝蓋超車！閃保時捷卻撞KIA　奧迪男肇逃辯「趕接小孩」

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▲▼奧迪不耐久候，從右側超車擦撞KIA，竟肇事逃逸。（圖／民眾提供）

▲奧迪不耐久候，從右側超車擦撞KIA後，竟肇事逃逸。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

想閃保時捷卻撞KIA！徐姓男子開奧迪房車要接小孩，因前方有一輛韓國KIA小客車右轉待轉，他等不及從右側水溝蓋空間超車切過去，結果疑似要閃避停路邊的保時捷，反撞上KIA。他擔心小孩，沒等警方到場也沒留電話就開走，結果吃上罰單，還得吊扣駕照，直呼「不值得！」

第五警分局5月28日下午4點多獲報，北屯區河北路、松竹路口發生一起車禍肇逃事件，交通分隊立刻前往現場處理。

報警的李姓女子向警方表示，她當時開韓國KIA小客車在河北路與松竹路口右轉待轉，突然一輛德國奧迪轎車從她右側要切過去，卻聽到金屬摩擦聲，直呼「撞到了！裝肖偉！」趕緊下車。對方男駕駛也立刻下車，卻未留電話或留待警方到場，直接上車從右側開離開，讓她十分傻眼。

▲▼奧迪不耐久候，從右側超車擦撞KIA，竟肇事逃逸。（圖／民眾提供）

▲▼奧迪不耐久候，從右側超車位閃停路邊的藍色保時捷，竟擦撞KIA，還肇事逃逸。（圖／民眾提供）

▲▼奧迪不耐久候，從右側超車擦撞KIA，竟肇事逃逸。（圖／民眾提供）

▲▼奧迪不耐久候，從右側超車擦撞KIA，竟肇事逃逸。（圖／民眾提供）

警方立刻調閱李女行車紀錄器及周邊監視器，發現李女所言不假，只見奧迪疑似不耐前方車輛等候待轉時間過久，發現右側包含水溝蓋還有空間可以開過去，就直接切進去。只是，路邊還停放一輛藍色保時捷，奧迪可能擔心擦撞保時捷，結果失手，反撞到KIA。

五分局交通分隊立刻通知開車的徐姓男子，他在日前到案說明並說，他當時趕著要接小孩，看到右側有空間就直接切過去，撞到後因為擔心小孩，才會沒留電話及等警方到場就直接開離現場。

▲▼奧迪不耐久候，從右側超車擦撞KIA，竟肇事逃逸。（圖／民眾提供）

▲奧迪左前車頭有擦撞痕跡，與KIA車身擦痕相符。（圖／民眾提供）

警方告知他已觸犯道路交通管理處罰條例的肇事逃逸，依法要開罰外，還要吊扣駕照。徐男得知大喊「不值得！」，並說「省不了時間，收到罰單還要修車，早知道多些耐性、依序轉彎就好」。

五分局交通分隊長李建興表示，本案「見前車右側有空間，想要超車行駛」，非俗稱「右側超車」，兩車已進入路口，沒有「超車需變換車道之要件」，僅能稱「從右側空間超越前車」，因「未保安全間隔」而肇事，依目前法律規範尚無罰則。

分局長郭士傑提醒，我國為左駕且靠右行駛，如行進路線為直路或右轉，他車從右側超越行進或是右側超車時，駕駛人的視線領域有明顯限制，從而才有「右側超車」會受罰的規定，還是請各位用路人耐心依規定駕駛。

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