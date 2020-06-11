鎮瀾宮「舞獅頭戴上口罩」首次見證　象徵台灣人勇敢抗疫

▲大甲鎮瀾宮防疫獅頭戴口罩。（圖／記者宋良義攝）

記者白珈陽／台中報導

大甲媽祖繞境受疫情影響決定延期，如今疫情趨緩，鎮瀾宮將於11日晚間11時起駕，近中午時即陸續湧入信眾，稍早信眾遵守防疫工作、一片口罩海的直播畫面，感動無數網友。此外，適逢2020年新冠肺炎，大甲媽祖進香團的舞龍舞獅表演也為獅頭特別戴上藍色口罩，為台灣人民勇敢抗疫的行動留下不一樣的見證。

鎮瀾宮現場防疫嚴謹，入宮皆須戴口罩、量體溫及噴酒精，參香信眾從下午5時許明顯增多，廟方開始將人群暫時擋在門口，待宮內人潮流出才准許下一批人進入，將宮內人數控制在約500人。

由於日前疫情嚴峻，做好防疫工作深植台灣人心中，因此稍早直播畫面就可看到工作人員、信眾呈現的口罩海，讓觀看直播的網友感動直呼：「這麼熱還戴著口罩，謝謝你們的配合！」

▲上萬信徒直播驚見「白色口罩海」超感動。（圖／大甲鎮瀾宮提供）

至於表演舞龍舞獅的進香團，這次也特別為獅頭戴上藍色口罩，象徵台灣人民在這波疫情中積極、勇敢抗疫；2020年對多數國人是難熬的一年，此情此景也許空前絕後，藉由這畫面，也留下了不一樣的見證。

據了解，稍晚的起駕大典將由鎮瀾宮董事長顏清標、總統府秘書長蘇嘉全、台中市長盧秀燕共同扶轎，恭送媽祖出巡，正式展開9天8夜的遶境之旅。

▲▼獅頭待上藍色口罩，象徵台灣人民在這波疫情中，積極、勇敢抗疫的表現。（圖／記者宋良義攝）

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