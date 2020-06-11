標哥要扶轎！換肝後虛弱…醫師叮嚀多休養　顏清標仍決定要去送大甲媽

▲剛換肝的顏清標確定出席大甲媽繞境扶轎儀式，令外界憂心他的健康。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

大甲媽遶境11日晚間將起駕，鎮瀾宮董事長顏清標因日前換肝，醫生建議不宜參加，原只有台中市長盧秀燕與總統府祕書長蘇嘉全出席扶轎。副董事長鄭銘坤上午證實，標哥將出席扶轎，令外界擔心他的身體是否承受得住。

新冠肺炎疫情趨緩，大甲鎮瀾宮日前宣布，為期9天8夜的大甲媽遶境11日晚間起駕，防疫考量人數控制在800人以下，一切從簡。廟方原表示，扶轎將由台中市長盧秀燕與總統府祕書長蘇嘉全扶轎送媽祖起駕，立法院副院長蔡其昌與台中市副市長陳子敬也將在傍晚請媽祖上神轎。

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▲往年大甲媽遶境起駕人潮爆多，防疫措施是否能落實令人存疑。（圖／資料照）

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天上午被問到今年會有那些大咖參加起駕，他證實，董事長顏清標會出席晚間的扶轎儀式，與市長盧秀燕、總統府秘書長蘇嘉全一同扶轎，11點正式起駕。

由於顏清標日前才進行完換肝手術，身體虛弱需休養，醫師也建議他不適宜出席繞境活動。加上現場人多難掌控，要做完整的防疫防護工作也有難度，讓外界擔心標哥的健康。

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