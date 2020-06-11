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今日我最美！大甲媽祖起駕最吸睛　白色旗袍妹羞：還沒有男友

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲大安女子樂團李姓看板女郎，大方接受《ETtoday新聞雲》訪問。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

新冠肺炎疫情趨緩，大甲媽祖11日晚間11時正式起駕，信眾從中午陸續湧入鎮瀾宮，周遭不免俗的設置許多攤販，還有舞龍舞獅、管絃樂隊的表演，氣氛熱鬧非常。其中，最顯眼的就是身穿白衣「大安女子樂團」的李姓看板女郎，凹凸有緻的身材，搭配162公分的身高，姣好的面容引來路人爭相合照，更重要的是她受訪時透露：「我還沒有男朋友！」

團長林佳德（41歲）表示，大安女子樂團是大甲在地經營多年的管弦樂團，曲風多元，平時便致力於練習。本次大甲鎮瀾宮出巡，不巧適逢疫情影響，為帶給媽祖及信徒更多活力，這數月更緊加練習，讓表演內容更加完善。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲大安女子樂團看板女郎與團長林佳德合影。

身穿白衣、舉著樂團招牌的李姓女子，在一群身穿桃紅色制服的樂手中特別亮眼，在廟埕表演完後，前往大甲溪橋的途中，她接受《ETtoday新聞雲》訪問。她表示，她17歲時在朋友介紹下，加入了大安女子樂團，因為很有興趣，一踏入就是5年。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼身穿白衣、舉著樂團招牌的李姓女子，在一群身穿桃紅色制服的樂手中特別亮眼。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

談到個人資料，她透露，身高162、年齡22歲，至於體重及三圍？她笑說：「這是全天下女人的秘密」，但她也透露：「我還沒有男朋友喔！」。

大安女子樂團於11日參與大甲媽祖起駕，中途路程不會參加，但於20日回鑾時，為迎接媽祖，又會再度進行表演，屆時想一睹該樂團看板女郎的民眾，可試著在人群中尋找她身穿白衣的身影。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲姣好的面容吸引路人爭相合照。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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