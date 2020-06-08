憂鬱症公公暫住養病「激戰媳婦秀啵棒技巧」　她恥度大開偷腥：真的好棒！

▲女網友坦承在封城期間，跟公公發生關係「超級美好」 。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情在全球漸漸趨緩，不少國家的限制令也因此鬆綁，然而在當時封城限制時，許多人都和家人一起待在家，也意外衍生出奇怪的家庭事件。一名女網友日前向《太陽報》專欄投稿，提到自己在封城期間，因為丈夫的父親到家中暫住，沒想到2人卻發生肉體關係，還意外發現公公的技術竟比老公還好，於是帶著羞恥感維持這段關係。

根據《太陽報》報導，34歲的女網友表示，自己跟36歲的丈夫結婚5年，許多愛人生活的火花與激情漸漸地消失殆盡，取而代之的是親人一般的日常。就在新冠疫情爆發之後，女網友所處的城市同樣受到限制令的約束，剛好碰上丈夫的父親得到憂鬱症，身心狀況不佳，因此決定將62歲的公公接來暫住家中。

女網友在文中表示，「我公公有憂鬱症與焦慮症，婚姻也出現問題，因此跟我們一起住，久了卻發現公公對我好像有不同的感受。」就在一日，公公告訴女網友，「我好像愛上妳了」，當時剛好丈夫不在家，女網友竟情不自禁的與公公發生肢體接觸，進而還上了床。

事後兩人雖然感覺很奇妙、又很羞恥，但女網友卻坦承，「我很享受那種感覺，而且他（公公）的技術真的很棒，而且也是很棒的情人」。於是兩人決定繼續維持這段禁忌的地下情；女網友的老公因為需要外出工作，也全然不知情。

面對這樣的地下情，女網友曾多次差點遭到撞見，但公公卻表示，自己一點都不在乎被兒子發現，因為只想跟她在一起、生孩子。不少網友看到貼文，也都留言勸說，「妳這樣毀掉的除了妳老公，還可能是兩個家庭」、「聽起來很噁心！」、「公公的憂鬱症跟焦慮症得到緩解？」

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