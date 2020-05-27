　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

激動姊飯店內與男友吵架　情緒崩潰「嬰兒當甩炮摔地」箭步跨過…留錯愕路人！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲義大利婦女在羅馬尼亞飯店把嬰兒重摔地面。（圖／翻攝自羅馬尼亞Opina timesoarei）

▲義大利婦女在羅馬尼亞飯店把嬰兒重摔地面。（圖／翻攝自羅馬尼亞Opina timesoarei）

記者陳亭伃／綜合報導

為人父母都會死命的保護、呵護自己的孩子，但在這對義大利夫婦身上卻完全找不到。羅馬尼亞日前一間飯店有一對年輕的義大利夫妻入住，未料兩人卻突然在飯店大廳起了口角，女子情緒激動之下，竟直接一股腦的將孩子往地上甩，當場重擊嬰兒的頭部，讓在場所有的人都嚇壞，並立刻將嬰孩送醫急救。

根據英國《每日郵報》、羅馬尼亞《Opinia timisoarei》報導，這名21歲的義大利女子來自於倫巴底，日前挺著孕肚前往羅馬尼亞蒂米甚瓦拉（Timisoara）探視男友，爾後因為早產的情況，女子於是留在羅馬尼亞生產，之後又碰到疫情無法出境，於是這些日子以來都住在旅館。

案發當天，女子與男友在飯店大廳起了口角，兩人情緒都相當激烈的情況下，女子竟然將懷中抱的嬰兒直接重摔在地上，之後完全沒有發現自己傷害到孩子，反而更往前跨了一步繼續與男友爭執。事後女子氣得跑出飯店大門，男友也立刻將摔在地上的孩子抱起，並且送往醫院急救。

在飯店監視器中可以看到，女子情緒相當激烈，而小孩被摔在地上當下，兩人並沒有立刻將孩子抱起，甚至不顧小孩的死活繼續吼叫，畫面相當驚悚。該名嬰兒被送往醫院後，雖沒有重傷，但腦部確定遭受嚴重撞擊，於是送往加護病房中治療。

目前女子已經遭到羅馬尼亞警方逮捕，並得知她還有一名3歲的孩子留在倫巴底，而男友則是留在醫院照顧嬰兒。

►都買起來，暑假到了好好保養自己

ET快訊
一到晚上就開炸！「夜間恐怖暴雨」成因曝　專家警告：恐循環到周
快訊／抓到了！持槍搶兆豐銀行「3分鐘內奪20萬現金」　搶匪5
砸大錢人工受孕10多次成功！越洋電話報喜…夫秒提離婚　她崩潰
LIVE／連6天+0！本土無病例45天　指揮中心說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

惡夫覬覦老婆嫁妝　丟毒蛇山蝰謀殺失敗…「2月後再扔眼鏡蛇」趁睡啃食愛人！

他趁半夜「強行壞壞3小隻馬」　綁後腿重撞擊…工作人員翻監視器見超噁過程！

14歲少女離奇死家人趕下葬　遭盜墓變態「開箱擁屍洩慾」過程村民全目睹！

女護理師「以為感染新冠肺炎」　拿刀砍殺3幼子堆疊屍體…自盡被救回槓上夫家！

解放軍8月軍演計畫曝光「2大航母同台」　奪東沙群島後逼近…下步拿下台灣！

家附近騎車莫名被罵「傳播病毒」　15歲華裔少年慘遭紅帽男痛毆！

激動姊飯店內與男友吵架　情緒崩潰「嬰兒當甩炮摔地」箭步跨過…留錯愕路人！

美13歲男童拿下「4個副學士學位」　成為CSUF最年輕畢業生！

宣判前一天！孟晚舟開心「比讚」合照　加媒：太早慶祝了吧

警局內輪暴女證人　烏克蘭兩狼警被捕，警隊解散

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

家附近騎車莫名被罵「傳播病毒」　15歲華裔少年慘遭紅帽男痛毆！

激動姊飯店內與男友吵架　情緒崩潰「嬰兒當甩炮摔地」箭步跨過…留錯愕路人！

美13歲男童拿下「4個副學士學位」　成為CSUF最年輕畢業生！

宣判前一天！孟晚舟開心「比讚」合照　加媒：太早慶祝了吧

警局內輪暴女證人　烏克蘭兩狼警被捕，警隊解散

調查團未起飛！世衛率先誇讚中國「態度開放」：盼早日調查病毒起源

物流中心近40人感染！他「看報紙」才知道同事確診：根本沒人戴口罩

他不吃不喝只吸空氣82年！印度「瑜伽神人」90歲高齡逝世

4歲唐寶寶「餓死腐爛2天」　父親冷看她遭老鼠啃咬稚嫩臉龐

回祖厝隔離！2童翻床單意外發現「骨董金塊」...價值高達10萬歐元

鐵肺二哈趴門口怒飆「破壞之嗓」　上千人笑翻：好像胖虎！

火鍋界的愛馬仕開二店！食令·shabu進駐台北101　6/1正式開幕

攤商申請不到紓困怒譙政府：欺負可憐人　王浩宇一查喊X：名下27間房產！

家附近騎車莫名被罵「傳播病毒」　15歲華裔少年慘遭紅帽男痛毆！

曾沛慈戒喝拿鐵40天！　街頭被拍近照…親揭「最大變化」：和自己意念的比賽

外交部：若「港版國安法」通過　美國可能取消香港優惠關稅地位

快訊／轎車逆向與公車對撞粉碎！20歲駕駛卡車內　女乘客意識模糊

安聯人壽宣布「員工投保補貼政策」！公司加碼補助3000元　協助同仁退休規劃

南部28歲OL「存款不到2萬」超迷惘！真實財產曝光...網破盲點：贏一堆人

馬江反罷韓被韓國瑜拒絕？　蕭旭岑證實：馬英九一月就開始聯繫韓陣營

汽旅20男女總統套房「狂戰5hrs」　沙發桌子丟進浴池！業者求償6萬

國際熱門新聞

騎車被蟒蛇纏脖　16歲男昏迷路上

川普38秒黑人抬棺　直接抬走拜登

自稱不吃不喝82年　印度瑜伽奇人90歲去世

新加坡：感染新冠病毒11天不具傳染力

以為吸大麻結果是香草...男子被騙4年

進郵局沒戴口罩　女脫內褲戴頭上

美9.8萬人染疫亡　川普又提中國病毒

全球新冠確診破550萬　近35萬亡

日鬆綁管制　台灣列首波解禁名單

中印對峙畫面曝！解放軍西海艦隊進駐衝突點

WHO警告疫情還沒結束：第二波高峰隨時會來

消息人士：川普考慮幾種方法制裁中國

惡夫覬覦老婆嫁妝　2度丟毒蛇謀殺奪財

京阿尼縱火男9個月後終於被捕！疫情多給他時間

更多熱門

相關新聞

「要逃離鬼島！」他留學義大利4年想台灣了

「要逃離鬼島！」他留學義大利4年想台灣了

「有人天生跟我一樣一開始不喜歡台灣，但是出國念書移民後才發現台灣的好嗎？」一名男網友日前在《Dcard》貼文「喜歡台灣」，娓娓訴說自己學生時期本來立志「一定要逃離這個鬼島」，結果在義大利留學4年後，才體會到台灣的好，現在他想念台灣美食、先進醫療，和「台灣作為家的那份溫暖」。

草叢竄出熊！淡定弟腳踩碎步逃離

草叢竄出熊！淡定弟腳踩碎步逃離

威尼斯影展9月如期舉行

威尼斯影展9月如期舉行

神父憂西西里無口罩　陳時中準備伸友誼之手

神父憂西西里無口罩　陳時中準備伸友誼之手

駐義代表李斯穎：義大利應睜大眼避免成為有心人宣傳工具

駐義代表李斯穎：義大利應睜大眼避免成為有心人宣傳工具

關鍵字：

義大利羅馬尼亞嬰兒重摔地面母親

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

霍建華0偽裝現身台北街頭

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

韓國瑜稱因豪雨「放棄休假」　謝震武一聽：慘了

舒子晨「撂黑衣人上門嗆聲」逼解約！監視器畫面曝

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

高雄各處淹水畫面曝光！一片黃泥水　女驚呼：塌了塌了

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面