激動姊飯店內與男友吵架　情緒崩潰「嬰兒當甩炮摔地」箭步跨過…留錯愕路人！

▲義大利婦女在羅馬尼亞飯店把嬰兒重摔地面。（圖／翻攝自羅馬尼亞Opina timesoarei）

記者陳亭伃／綜合報導

為人父母都會死命的保護、呵護自己的孩子，但在這對義大利夫婦身上卻完全找不到。羅馬尼亞日前一間飯店有一對年輕的義大利夫妻入住，未料兩人卻突然在飯店大廳起了口角，女子情緒激動之下，竟直接一股腦的將孩子往地上甩，當場重擊嬰兒的頭部，讓在場所有的人都嚇壞，並立刻將嬰孩送醫急救。

根據英國《每日郵報》、羅馬尼亞《Opinia timisoarei》報導，這名21歲的義大利女子來自於倫巴底，日前挺著孕肚前往羅馬尼亞蒂米甚瓦拉（Timisoara）探視男友，爾後因為早產的情況，女子於是留在羅馬尼亞生產，之後又碰到疫情無法出境，於是這些日子以來都住在旅館。

案發當天，女子與男友在飯店大廳起了口角，兩人情緒都相當激烈的情況下，女子竟然將懷中抱的嬰兒直接重摔在地上，之後完全沒有發現自己傷害到孩子，反而更往前跨了一步繼續與男友爭執。事後女子氣得跑出飯店大門，男友也立刻將摔在地上的孩子抱起，並且送往醫院急救。

在飯店監視器中可以看到，女子情緒相當激烈，而小孩被摔在地上當下，兩人並沒有立刻將孩子抱起，甚至不顧小孩的死活繼續吼叫，畫面相當驚悚。該名嬰兒被送往醫院後，雖沒有重傷，但腦部確定遭受嚴重撞擊，於是送往加護病房中治療。

目前女子已經遭到羅馬尼亞警方逮捕，並得知她還有一名3歲的孩子留在倫巴底，而男友則是留在醫院照顧嬰兒。

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