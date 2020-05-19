單親媽騎車自摔撞頭昏迷！警消見「人肉氣囊」秒鼻酸　她把6月嬰緊抱懷中

記者吳奕靖／高雄報導

一名民眾急匆匆跑進岡山分局彌陀分駐所內請求警方協助，表示有一名婦人發生嚴重車禍，躺在路上肢體似有顛癇痙攣的狀況。彌陀所員警抵達後，發現一名婦人倒臥路上，而她的懷中居然尚有一名6個月大的小女嬰，小小的臉頰滿布血跡且正嚎啕大哭，員警在場見狀，便從救護人員手上抱起嬰孩，偎於懷中安撫情緒，小嬰兒身上鮮血也同時染濕員警身上制服。

▲高雄市一名女子摔車後，警方發現她懷中緊抱一名6月大的女嬰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

小女嬰在江姓員警懷裡，卻像是望向其母親的方向，不斷大聲嚎哭似要喚回母親意識，而該名少婦也好像聽到小孩啼哭而不顧救護人員救治與勸阻，一直嘗試要起身觀看小孩情況，母子天性，令現場人員見之後都非常不捨、聞之心酸。所幸車禍發生之時，係於初曦時分，地面無甚炙熱；倘若發生在正午時刻，母女二人恐將有灼傷之虞，致使傷勢更加嚴重。

▲高雄市一名女子摔車畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名女子摔車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



事後，女駕駛與小女嬰都送義大醫院急救。初步了解這名傷者是陳姓婦人，一人獨自扛起全部家計，同時也要獨自照護未滿足歲的小孩，經濟困頓、生活十分辛勞。而她是在一早是要將女兒送托後，才要前往上班工作。沒想到途中，因為連日疲累導致精神不繼，突然眼前一陣暈眩，自行摔車而發生事故。

▲高雄市一名女子摔車後，警方發現她懷中緊抱一名6月大的女嬰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名女子摔車後，警方發現她懷中緊抱一名6月大的女嬰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

