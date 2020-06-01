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高檔牛排點全熟！母親遭轟「去吃牛肉麵」　主廚聽一句話哭了

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▲▼菲力牛排。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女兒罹癌，母親到牛排館點全熟牛排，差點被主廚轟出去。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／柯振中報導

牛排是高級的食物，不同的部位，也有最佳熟度的差別。一名母親日前前往高檔牛排店，向服務生點了一份全熟的牛排，讓服務生、主廚感到相當不解，甚至一度拒絕賣出。沒想到，這名母親接下來說了一句話，讓主廚沉默，馬上做了一份高級的全熟牛排，故事讓網友熱淚盈眶。

臉書粉專「癌友有嘻哈 謝采倪」在粉絲專頁上分享，她的母親日前前往高級牛排店，向服務生點了一份全熟牛排，要做成外帶，當下服務生勸告母親「建議最多七分熟」，但母親不為所動，依然要求全熟。

請繼續往下閱讀...

服務生無法說服母親，只能走進廚房，換成主廚來勸告，「我們店裡的肉品都是高檔部位，都很新鮮，做成全熟，太浪費這些牛肉了。」不過，媽媽聽了主廚的話，依然要求做全熟，這讓有原則的主廚立刻拒絕，若想吃全熟，建議可以去吃牛肉麵，「抱歉我們店不能做不好吃的牛排給客人。」

▼母親為了讓罹癌的女兒吃牛排，特意點全熟，卻受到白眼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲牛排（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

媽媽感到相當為難，只能向主廚解釋，「可是…可是我的女兒罹患癌症了，醫生說她現在不能吃生食…但我還是想給她吃最好的牛肉」，希望主廚能夠諒解。主廚聽完後，沒有再多說話，默默走回廚房，接著拎了一盒外帶盒出來，向媽媽說「來了，這是妳的外帶全熟菲力一份」。

主廚解釋，菲力的牛筋少，吞嚥比較不費力，全熟也好入口，「希望妳的女兒，早日康復。」母親外帶回來，讓女兒吃了全熟牛排，也讓女兒忍不住感慨，「謝謝媽媽，這真的是我吃過最美味的全熟牛排。」

▼女兒吃了牛排，忍不住感慨，這是吃過最美味的全熟牛排。（示意圖／Pixabay）

▲▼牛排（圖／Pixabay）

粉專上的貼文寫著，「聽妳述說妳是如何排除萬難，和廚師周旋，把全熟牛排從高級牛排館帶回家的過程，是我聽過最動人的故事。妳是我的英雄。敬所有辛苦的照顧者，你們，都是英雄。」

眾多網友看完，紛紛在下方留言，「媽媽的愛，永遠讓人尊重」、「我也有這樣經驗」、「看完差點哭出來」、「媽媽是最棒的」、「看了都哭了，好感動」、「看了這篇文章怎麼有點眼眶泛紅想哭的感覺。」

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