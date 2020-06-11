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小吃店月收入260萬元申請紓困被駁回　竹山鎮公所：應是收入+存款啦！

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▲小吃店月收入260萬元申請紓困被駁回，鎮公所解釋，應是存款加收入不符申請條件。（圖／翻攝自臉書竹山朋友聊天室）

▲小吃店月收入260萬元申請紓困被駁回，鎮公所解釋，應是存款加收入不符申請條件。（圖／翻攝自臉書竹山朋友聊天室）

記者張弘昌／南投報導

南投竹山一名女網友在臉書社群PO文表示，經營小吃店的父親申請1萬元新冠肺炎紓困案未過，理由是「月收入260萬元」，女網友反譏「不給過的理由會不會蝦了一點」、「有這樣的收入還需要申請嗎？」。竹山鎮公所解釋，是由系統自行計算出申請者的收入加上存款，並非當事人月收入真有這麼多。

女網友在臉書「竹山朋友聊天室」PO文，公文上寫著「查台瑞收入每月收入260萬0,735元整，已逾每人最低生活費2倍2萬4,776元」，因不符合申請規定，故而暫緩救助。網友看到此照片酸：「不足公所補嗎？」、「哇…一年就可以退休」，女網友也不滿：「就真的沒這麼多」。

其實很多退休或小有存款積蓄者，開個小吃店或兼差賺點生活費，的確也受到新冠肺炎疫情影響營收，依此向鄉鎮市公所提出1萬元紓困申請。有網友PO出紓困的辦法解釋，認為應該是戶內總存款的問題，「應該是存款超過了，我的農民防疫補助也是存款過高被排富了！」。

竹山鎮公所表示，紓困收入資料是中央財稅系統所計算出來，申請紓困的當事人書面資料不全，所以同仁查調稅務資料，再依據系統文字發公文，文字上比較籠統一點，簡單說就是收入+存款所計算出來，並非當事人真有如此收入。礙於個資法，無法透露太多，當事人應該是有存款過多問題，將會聯繫當事人解釋。

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