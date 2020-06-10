　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

PO網炫「夜襲」！南投4國三生兩度闖教室「露營趴」　被校方記過

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南投縣某國中4名國三生，夜闖校園在教室內宿營開伙煮食，被校方記過處分。校方強調，國二時就舉辦過戶外宿營烤肉體驗，不能愛上宿營就私闖校園辦活動。（圖／張弘昌翻攝）

▲南投縣某國中4名國三生，夜闖校園在教室內宿營開伙煮食，被校方記過處分。校方強調，國二時就舉辦過戶外宿營烤肉體驗，不能愛上宿營就私闖校園辦活動。（圖／張弘昌翻攝，照片經變色處理）

記者張弘昌／南投報導

南投縣某國中4名國三男學生，上個月2度夜闖校園，帶餅乾、飲料在教室內私辦「露營趴」。他們自備卡式瓦斯爐煮泡麵吃、廁所接水管洗澡，校方保全都不知，直到學生PO網炫「夜襲」校園宿營才曝光。校方除記過外，禁止4人參加班遊，家長認為校方「禁足令」剝奪學生受教權。

校方表示，除通檢討提升校園保全系統效能及防護措施，事發後也依程序及校規處置，同時跟被記過家長及教師會代表說明處置經過，同時會給犯錯學生改過自新的機會。學校二年級時會舉辦大規模戶外野營體驗及烤肉等活動，但學生不能想要露營，就夜闖校園進教室私辦活動。

▲▼南投縣某國中4名國三生，夜闖校園在教室內宿營開伙煮食，被校方記過處分。校方強調，國二時就舉辦過戶外宿營烤肉體驗，不能愛上宿營就私闖校園辦活動。（圖／張弘昌翻攝）

4名學生放學後未經學校同意進入校園，學生獎懲委員會開會討論後決議依校規記過、並禁止班遊。校方表示，班導師也告知家長處分結果，確實有家長提出意見，若仍有誤解，校方願意再溝通。

據了解，南投這所國中在會考告一段落後，會由各班師生討論，舉辦1到3日的班遊。4名國三男學生疑因班會決議只辦1日遊，他們想體驗和同學一起過夜的感覺，上個月18日、26日，2度夜闖教室露營。

從學生PO網照發現，夜宿時教室內燈火通明，幾個上課桌合併擺夜宿物品，有餅乾、零食、飲料，學生還在教室內煮泡麵，接水管在廁所洗澡。保全或警衛完全沒發現，事後他們PO圖文在網路炫耀才曝光。

家長投訴指出，校方知道後，將4名學生記過，還要取消班遊，經其他家長向學校反映不該「連坐法」，校方才改成只禁止這4名學生參加班遊；這是學生畢業前最後一次校園活動，學生受教權受到侵害。

這4名學生記過、禁止班遊，當天到校接受輔導及愛校服務，是要給他們「將功贖過」機會。校方強調，國二時都有辦隔夜露營體驗活動，夜間私闖學校教室野營，是獨犯校規行為，學生要學習對自己行為負責。

校方表示，針對該個案，會持續關心輔導犯錯的孩子，並給改過機會，懲處不當行為是手段不是目的，學校是先跟家長溝通懲處狀況，再依獎懲委員會討論決議。此外，學校已著手檢討保全系統及提升安全效能，防範類似案例。

・一滴4效：極淡斑、超透亮、好保濕、更Q彈

【更多新聞】

馬博橫斷登山客「高山肺水腫」　空勤直升機克服天候吊掛送醫

標高800m「最接近天空的小學」竹山大鞍國小火災　老校友急滅火護母校

拍照拿獎金「鎮長」帶頭示範　公所祭出12萬獎金...留住竹山之美

ET快訊
這邊我最有錢！28歲豪宅住戶羞辱保全　「吐水噴臉」還罵：你是
獨／全台唯一「黑牛王」現身！高雄99輛破5億超跑車隊送行「施
狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃臀全露…胸前只掛一片布
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貨車撞凹愛車肇逃！報警處理　還沒拿到賠償先收一張紅單…他停紅線

北市關懷員暗槓900片醫療口罩　自首「天天面對肺結核要自保」

11年A走逾3千萬公款！台電課長自首還980萬　44罪都可易科罰金

無性夫妻女牙醫控夫不做家事！夫控妻畫地盤分居

上網分享「慾片」！前女友弟見姊成女主氣瘋　怒嗆：打斷你手腳…他秒錄音提告

快訊／花蓮小客車撞斷電桿路樹「卡變電箱」　駕駛爬出送醫

疑誤觸電弧開關　彰化台電人員遭電擊！手頸灼傷緊急送醫

獨／送行高雄「施爸爸」！99輛破5億狂爆超跑車隊　全台唯一「黑牛王」現身　

PO網炫「夜襲」！南投4國三生兩度闖教室「露營趴」　被校方記過

派美女業務入侵「愛情公寓」…170男被迷倒傻付4千萬！婚顧公司涉詐欺全無罪

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

貨車撞凹愛車肇逃！報警處理　還沒拿到賠償先收一張紅單…他停紅線

北市關懷員暗槓900片醫療口罩　自首「天天面對肺結核要自保」

11年A走逾3千萬公款！台電課長自首還980萬　44罪都可易科罰金

無性夫妻女牙醫控夫不做家事！夫控妻畫地盤分居

上網分享「慾片」！前女友弟見姊成女主氣瘋　怒嗆：打斷你手腳…他秒錄音提告

快訊／花蓮小客車撞斷電桿路樹「卡變電箱」　駕駛爬出送醫

疑誤觸電弧開關　彰化台電人員遭電擊！手頸灼傷緊急送醫

獨／送行高雄「施爸爸」！99輛破5億狂爆超跑車隊　全台唯一「黑牛王」現身　

PO網炫「夜襲」！南投4國三生兩度闖教室「露營趴」　被校方記過

派美女業務入侵「愛情公寓」…170男被迷倒傻付4千萬！婚顧公司涉詐欺全無罪

貨車撞凹愛車肇逃！報警處理　還沒拿到賠償先收一張紅單…他停紅線

專訪／澎恰恰繳2次鉅額學費當消災…小孩鑽後門上學才覺醒　認「這點很弱！」

國術館師傅月收6位數靠東森　產品嚴選、平台整合強是關鍵

煙燻雞腿肉嫩多汁！安平超夯排隊便當　搭配3樣菜份量夠大方

告到最高法院沒用！法甲無法復賽　2支降級球隊有望續命

3色花海一次賞！歐風亞洲大學紫薇花開好夢幻　阿勃勒、鳳凰花同步綻放

中醫公布「新冠治療指引」找出4藥方！　平均8~10天可改善病情

北市關懷員暗槓900片醫療口罩　自首「天天面對肺結核要自保」

崑大機械系博士班林慶全　花甲年獲技職之光殊榮

「黑暗騎士」哈維轉戰亞洲？　不只韓職，日職也有興趣

社會熱門新聞

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

同事忙防疫他們忙偷情　食藥署高官夜夜幽會女下屬

住戶羞辱保全　吐水嗆：你是奴才

夫妻死亡　爸爸認屍才知女兒結婚

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

發黑長蟲…夫妻「擁抱姿勢」亡　遺書內容曝光

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

不甘成性愛影片女主角　她怒控銀行高層夫偷拍10女

重殘警神復原健步如飛　胞妹愧：是裝的

「機械系法官」嘲諷律師：你哪個學校畢業？

瀕植物人還能抓賊　警界影帝騙倒7保險公司

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

雲林男貼賓士跑車約女網友　4煞竄出尖刀刺胸險死

「在不瘋狂」告了！要洛克賠200萬元違約金

更多熱門

相關新聞

馬博橫斷登山客高山肺水腫　直升機吊掛送醫

馬博橫斷登山客高山肺水腫　直升機吊掛送醫

攀爬馬博橫斷登山隊伍，從南投信義東埔入山，行進到馬博山屋時，其中陳姓男子疑似高山肺水腫急需救援，南投縣消防局地面部隊9日上午出發，約需3天步行抵達山屋，且上山區降雨天候不佳，空勤直升機第1趟受限天候返航。10上日午空勤與消防署特搜共勤，順利抵山屋吊掛受困登山客下山送醫。

力行產業道路危險路段改善最快11月完工

力行產業道路危險路段改善最快11月完工

山城南投偏鄉童閱讀無障礙

山城南投偏鄉童閱讀無障礙

台中西區扶輪社南投傳愛助弱勢童

台中西區扶輪社南投傳愛助弱勢童

拍照拿獎金「鎮長」帶頭示範攝影

拍照拿獎金「鎮長」帶頭示範攝影

關鍵字：

南投校園野營校規

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

小甜甜單身6年戀愛了！深夜街頭「交纏親吻」

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

明道「女團老婆」曝光！18年7緋聞起底

冷氣24hrs沒關！她「一個步驟」電費省萬元

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面