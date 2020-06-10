PO網炫「夜襲」！南投4國三生兩度闖教室「露營趴」　被校方記過

▲南投縣某國中4名國三生，夜闖校園在教室內宿營開伙煮食，被校方記過處分。校方強調，國二時就舉辦過戶外宿營烤肉體驗，不能愛上宿營就私闖校園辦活動。（圖／張弘昌翻攝，照片經變色處理）

記者張弘昌／南投報導

南投縣某國中4名國三男學生，上個月2度夜闖校園，帶餅乾、飲料在教室內私辦「露營趴」。他們自備卡式瓦斯爐煮泡麵吃、廁所接水管洗澡，校方保全都不知，直到學生PO網炫「夜襲」校園宿營才曝光。校方除記過外，禁止4人參加班遊，家長認為校方「禁足令」剝奪學生受教權。

校方表示，除通檢討提升校園保全系統效能及防護措施，事發後也依程序及校規處置，同時跟被記過家長及教師會代表說明處置經過，同時會給犯錯學生改過自新的機會。學校二年級時會舉辦大規模戶外野營體驗及烤肉等活動，但學生不能想要露營，就夜闖校園進教室私辦活動。

4名學生放學後未經學校同意進入校園，學生獎懲委員會開會討論後決議依校規記過、並禁止班遊。校方表示，班導師也告知家長處分結果，確實有家長提出意見，若仍有誤解，校方願意再溝通。

據了解，南投這所國中在會考告一段落後，會由各班師生討論，舉辦1到3日的班遊。4名國三男學生疑因班會決議只辦1日遊，他們想體驗和同學一起過夜的感覺，上個月18日、26日，2度夜闖教室露營。

從學生PO網照發現，夜宿時教室內燈火通明，幾個上課桌合併擺夜宿物品，有餅乾、零食、飲料，學生還在教室內煮泡麵，接水管在廁所洗澡。保全或警衛完全沒發現，事後他們PO圖文在網路炫耀才曝光。

家長投訴指出，校方知道後，將4名學生記過，還要取消班遊，經其他家長向學校反映不該「連坐法」，校方才改成只禁止這4名學生參加班遊；這是學生畢業前最後一次校園活動，學生受教權受到侵害。

這4名學生記過、禁止班遊，當天到校接受輔導及愛校服務，是要給他們「將功贖過」機會。校方強調，國二時都有辦隔夜露營體驗活動，夜間私闖學校教室野營，是獨犯校規行為，學生要學習對自己行為負責。

校方表示，針對該個案，會持續關心輔導犯錯的孩子，並給改過機會，懲處不當行為是手段不是目的，學校是先跟家長溝通懲處狀況，再依獎懲委員會討論決議。此外，學校已著手檢討保全系統及提升安全效能，防範類似案例。

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