「還有10萬人可能會死！」　美專家：全美9月新冠死亡數將達20萬例

▲美國疾病控制與預防中心（CDC）預測，截至6月27日，全美感染新冠肺炎死亡病例數將介於11.8萬人至14.3萬人之間。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

在美國逐步解封之際，新冠肺炎（COVID-19）確診個案突破200萬例，迄今累計11.2萬人染疫病逝。根據CNN取得的5月25日至6月9日數據，全美至少有12州出現確診住院數上升的趨勢，專家10日預測，到了今年9月，因染疫去世的人數將會再增加10萬人，來到20萬例左右。

哈佛全球衛生機構（Harvard Global Health Institute）主任吉哈（Ashish Jha）10日向CNN透露，美國是全球唯一一個沒有在疫情取得控制的狀態下就解封的大國，也就是新冠病毒檢測陽性數據結果未達連續14日保持在5%或以下的標準。

「就算我們的確診病例沒有增加、曲線持續壓平，我們還是有理由推算，9月份的某個時刻，（因感染新冠肺炎）死亡的人數將達到20萬人」，吉哈坦言，這僅僅是只推算到9月的數據而已，「但疫情不會在9月就結束，我真的很擔心未來數周、數月的疫情發展狀況。」

▲美國約翰霍普金斯大學數據顯示，全球染疫人數最多的3個國家，分別是美國（200萬人確診、11萬人病逝）、巴西（77萬人確診、3.9萬人病逝）及俄羅斯（50萬人確診、6500多人病逝）。（圖／路透）

吉哈進一步說明，這些死亡病例並非註定會發生的事情，可以透過加強檢測、接觸者追蹤、嚴格社交距離、廣泛使用口罩來預防，「我想，大多數美國人都還沒準備好面對重返封鎖生活這件事，在某些地方，我們確實需要設法把案件量降低。」

根據CNN取得的5月25日至6月9日數據，阿拉斯加州、阿肯色州、亞歷桑納州、加州、肯塔基州、密西西比州、蒙大拿州、北卡羅來納州、俄勒岡州、南卡羅來納州、德州及猶他州的住院數呈現上升，另22州呈現下降趨勢，剩餘9州持平。

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