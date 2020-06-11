否認香港人道援助專案難產　陸委會：有時間感，但無具體日期

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

港版國安法通過後，配合蔡政府「撐香港」具體作為的「香港人道援助行動專案」，原預計最快今天出爐，但行政院上午證實，該方案尚未向行政院長蘇貞昌報告。對此，陸委會發言人邱垂正下午受訪坦言，「有時間感，但是還沒有具體的日期」，表示隨香港情勢動態變化，各部會正持續溝通協調，以完善相關機制。

邱垂正特別強調，專案制定過程中，並沒有如外界所說難產或延宕的問題，未來陸委會將持續加強與相關機關的溝通、整合，待具體核定後，會適時對外說明。

▲港版國安法通過後，因應蔡英文政府撐香港具體作為，行政院交由陸委會統籌規劃人道援助行動專案。（圖／路透社）

邱垂正還說，陸委會是很有效率的單位，行動專案內容原則上已經大體完成，惟香港的局勢發展，以及國際社會對香港的反應、做法，還須持續精進、完善相關機制，來做更完整細緻的規劃。

另對於外界關注，中共可能在預計18至20日舉行的人大常委會議上，進一步審議港版國安的相關施行草案，是否影響「香港人道援助行動專案」公布時間。邱垂正僅重申，「我們考量外部的形勢的變化」，並待所有行政程序核定後，來對外說明。

邱垂正也提到，「政府的一貫立場，是支持香港的自由民主發展，我們也多次呼籲，中共跟港府應該傾聽人民的聲音、積極正面回應港人的訴求，讓香港社會早日恢復平靜。」他說，對於港人未來的出入境管理，我方仍會按照現行法規及既定機制處理，而行動專案，旨在審酌符合港澳條例18條的個案狀況，進行審慎處理。

至於香港保安局長李加超批評，台灣和美國去年介入香港的「反修例」活動，在其中搧風點火。邱垂正說，對於港方的不實指控，我方已經鄭重要求澄清，並對他們的錯誤理解感到遺憾。

邱垂正表示，香港的自由、民主、人權、法治的發展，向來為國際社會共同關切的議題，台灣也不例外，「我們關心相關的發展，但不會介入。」

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