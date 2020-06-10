默鏇森沉「鏇木」藝街　陳茂輝+胡淑慧鏇木工藝結合森林油畫聯展

▲▼默鏇森沉－陳茂輝＆胡淑慧聯展。（圖／南投縣文化局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣政府文化局即日起到6月底，在南投縣藝術家資料館展出默鏇森沉－陳茂輝＆胡淑慧聯展。「默鏇森沉」是由陳茂輝－從事鏇木工藝數10年，與胡淑慧的森林系列油畫創作結合聯展；2個孤獨的創作者，各在自己熟悉的媒材與藝術領域工作多年，將展開無言的「森沉」對話。

走過森林深處，仰望參天古木，面對各自生活的種種過程，曾經有過的心境與生命故事。創作的內容透過不同的媒材和形式詮釋個人生命實相的故事。

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陳茂輝，台灣工藝之家，鏇木工藝創作數10年，作品獲獎無數，專長技藝：獨創偏心法，為車木工藝界佼佼者，透過木藝車床的創作演繹生命之。

胡淑慧，東海大學藝術研究所，跨領域藝術工作者，展覽活動策劃與文化工作多年。作品創作媒材以油畫為主，也加入水墨的特性，墨色重疊處並以油彩淡染，間以灰色的流動，止於留白處，展出森林系列主題。

展出地點：藝術家資料館 ( 南投市彰南路二段61號)，開放時間：週二至週日 (9-17時)，週一休館。連絡人：李小姐049-2231191分機513。

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