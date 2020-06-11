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7/22起憑身份證1機限領1次！文化部600元「藝FUN券」限量200萬份

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▲▼文化部長李永得宣布加碼「藝FUN券」。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李永得宣布加碼200萬份「藝FUN券」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為了振興藝文產業發展，文化部今（11）日召開「藝FUN券」啟動記者會，宣告加碼推出共200萬份、每份600元之「藝FUN券」，以「藝文專用、不限區域使用」為原則，民眾可在超過1萬家以上的藝文類型產業店家使用，預計將創造50億以上產值，7月22日中午先搶先贏。

文化部長李永得提到，行政院宣布7月15日起發放三倍券，各企業、商圈都非常興奮，估計可以帶來一兆的消費商機，但藝文界卻擔心，一般人拿到消費券多少會留在藝文界消費，因為在台灣藝文文化消費占比不高，拿到振興券的民眾，若沒有適當政策，要留在文化界的機會不大。

請繼續往下閱讀...

因此文化部在行政院特別預算支持下，在行政院的振興三倍券外，加碼投入12億預算發行每份600元、共計200萬份的藝文消費限定「藝FUN券」。只要是我國國民或領有居留證之外籍配偶、新住民，透過智慧型手機下載「藝FUN券」APP後，登錄基本資料（身分證字號、居留證號碼等）並完成認證，即可獲取共6張面額100元之電子券。

「藝FUN券」限一人一機領取一次，使用不找零，持有電子券的民眾可於博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等，全台超過1萬家以上店家使用。民眾只要透過APP提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款。此外為符合藝文展演消費使用特性，亦特別規劃「藝FUN券」可於網路預購票券平台，訂購藝文票券及電影票。

▲▼美麗華影廳,影城內裝,電影院。（圖／記者張一中攝）

▲文化部加碼「藝FUN券」在電影院、劇場、書店都能使用！（圖／記者張一中攝）

文化部指出，包含「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等四大類型店家，以及如工藝、文創、藝文等具有稅籍相關資格之個人工作室，都可申請加入適用店家，但「不包括網路書店」。

店家透過「藝FUN券」APP，登錄基本資料，通過審核後即完成註冊，加入手續簡便；且為達即時振興藝文產業目標，特別設計「天天對帳、週週付款」機制，簡化店家申領款項相關程序。

「藝FUN券」將自7月22日當日中午12點整開始發行，使用期限至今年12月31日止，文化部今除同步公告懶人包，也宣布「藝FUN券」客服專線（02-77457979）及客服信箱（artsfungo@tradevan.com.tw）於6月12日上線。後續將辦理招商說明會，協助藝文業者申請加入，並鼓勵提出加碼方案，期待全民用行動「挺藝文」，攜手振興藝文產業。

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