藝FUN券「網路書店除外」　7/22先搶先贏估計引入300億藝文消費

▲文化部長李永得親自對外說明「藝FUN券」的領取使用方法。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

為振興藝文產業，文化部今（11）日宣告加碼推出共200萬份、每份600元的「藝FUN券」，民眾在7月22日中午起，透過手機APP「1機限領1次」領完為止。文化部長李永得提到，藝FUN券預計可為藝文界引入200億到300億元消費，目前約有1萬家相關產業可使用，若自認文文化產業但未在名單內可申請報名，但「網路書店除外」，鼓勵民眾支持實體及獨立書店。

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▲藝FUN券使用「網路書店除外」，鼓勵民眾支持實體及獨立書店。（圖／記者黃克翔攝）

文化部長李永得表示，行政院宣布7月15日起發放三倍券，各企業、商圈都非常興奮，估計可以帶來一兆的消費商機，但藝文界卻擔心，一般人拿到消費券多少會留在藝文界消費，因為在台灣藝文文化消費占比不高，拿到振興券的民眾，若沒有適當政策，要留在文化界的機會不大。

因此文化部在行政院特別預算支持下，在行政院的振興三倍券外，加碼投入12億預算，發行每份600元、共計200萬份的藝文消費限定「藝FUN券」。只要是我國國民或領有居留證之外籍配偶、新住民，透過智慧型手機下載「藝FUN券」APP後，登錄基本資料（身分證字號、居留證號碼等）並完成認證，即可獲取共6張面額100元之電子券。

▲藝文界各領域代表，國家表演藝術中心董事長朱宗慶、紙風車文教基金會執行長李永豐、漫畫家阮光民、歌手黃子軒、滅火器樂團楊大正等，都出席力挺「藝FUN券」。（圖／記者湯興漢攝）

李永得表示，「藝FUN券」600元至少能看2場電影，還可以搭配振興三倍券使用，最高價值達3600元。而藝FUN券總經費12億元，約可帶動50億元的商機，同時可以開小水圳，將振興券的一兆商機，引流200至300億元來文化界，不但可以彌補過去半年的損失，也可藉此培養更多的藝文人口注入產業。

目前全台約有1萬家相關產業可以使用，若未在名單內，且認為屬於文化產業的業者，也可以隨時報名，例如個人工作室、陶藝、畫畫等，只要有稅籍就可申請。但「網路書店除外」，主要是因為網路書店在先前較不受疫情影響，鼓勵大眾走入實體書店，支持獨立書店。

李永得說，只要對藝文有興趣的民眾就可以來搶券，聽音樂、看表演、買漫畫等都可以，民眾只要下載APP，登入基本資料完成認證就可以領取，600元消費券可以一起使用，也可以分開使用，「不過100元就不能找零，使用上需要多注意」。

「藝FUN券」7/22中午12點正式開搶，很多人關心為什麼只有200萬張，李永得回應，文化部目前已盡最大力量盤點出12億元預算，盡了最大努力，對於屆時未搶到的民眾很抱歉，只能有限額的發行，但都是透明公開，不會有黑箱作業，也不會故意讓誰沒搶到。搶票當天也會盡力確保「絕對不能當機」，文化部會盡力以最順暢最公平的方式發放。

7/22起憑身份證1機限領1次！文化部600元「藝FUN券」限量200萬份

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