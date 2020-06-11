「藝Fun券」放大！國表藝3場館加碼推抵用券　最多可再領600元

▲兩廳院宣布，呼應「藝FUN券」，國表藝3場館將加碼推出200元的「商店紙本抵用券」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

文化部今（11）日宣吿，7月22日將加碼推出每份600元的「藝FUN券」，總計限量200萬份，民眾可在超過1萬家以上的藝文類型產業店家使用，看電影、演出、買書都行；而兩廳院售票系統也即時宣布，國表藝3場館將加碼推出200元「商店紙本抵用券」，等於最多可再領600元，可用於場館內買商品、吃東西、停車、加入會員等，期望吸引更多觀眾建立藝文消費習慣。

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▲國表藝3場館加碼推抵用券，把「藝FUN券」放大。（圖／兩廳院提供）

兩廳院表示，目前已準備好開放全席次售票，歡迎大家進劇場欣賞演出，而為了呼應「藝Fun券」的發放，國表藝3場館（國家兩廳院、台中國家歌劇院、高雄衛武營藝術文化中心）將加碼推出200元「商店紙本抵用券」。

凡是在兩廳院售票系統網路購票，每次使用「藝FUN券」購票後，可選擇其中一間國表藝場館，於服務台兌換1份「商店紙本抵用券」，各場館限領1次。紙本抵用券每份200元，換句話說若在3間場館都使用，等於最多可再領600元。

▲「商店紙本抵用券」使用範圍，包括在該場館的各大商店、停車場，並可與會員折扣同時使用。（圖／兩廳院提供）

200元的「商店紙本抵用券」為面額50元共4張，使用範圍包括在該場館的各大商店、停車場，並可與會員折扣同時使用。另外，臨櫃申辦場館會員也可折抵入會費。

推出抵用券的目的，是鼓勵大家買票進劇場之後，還能用抵用券來吃東西、買商品、文具、停車、加入會員等，期望藉由這個機，再次建立民眾的藝文消費習慣，爭取更多觀眾進到劇場。

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